Пыхья-Таллинн раздает бесплатные маски пенсионерам

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, ношение маски — простой способ сдерживания распространения вируса.

”В конце прошлого года мы раздавали маски одиноким пенсионерам. Теперь группа получателей масок стала шире, и маски получат все пенсионеры района”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайд. Он добавил, что те одинокие родители и многодетные семьи, которые не успели забрать маски в марте, могут это сделать и в апреле.

Бесплатные маски можно получить по будням в трех пунктах раздачи масок: в Управе Пыхья-Таллинна (Нийне, 2) с 8.15 до 16 часов; в Пыхья-таллиннском социальном центре (Сыле, 61а) с 10 до 16 часов; в Пыхья-таллиннском молодежном центре (Копли, 98) с 10 до 18 часов.

Бесплатные маски полагаются многодетным семьям, малообеспеченным одиноким родителям и пенсионерам. Многодетной считается семья, в которой воспитывается трое и больше детей. Большие семьи получат две коробки масок (в каждой по 50 масок), одинокие родители и пенсионеры — одну упаковку с 50 масками.

Также Управа Пыхья-Таллинна раздает маски и дезинфицирующие средства квартирным товариществам с высоким уровнем заражения. Всего управа раздала в марте и начале апреля около 46 000 масок.

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