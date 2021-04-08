Министерство социальных дел: мы не будем принимать поспешных решений по AstraZeneca

"Поскольку у более пожилых людей не наблюдались эти редкие, особые [случаи] тромбоза, комиссия по иммунопрофилактике дала рекомендацию использовать вакцину AstraZeneca для пожилых людей", — приводит слова Йессе rus.err.ee.

По ее словам, часть связанной с препаратом неразберихи возникла из-за того, что государство было вынуждено принимать решения в спешном порядке.

"Нам надо взять небольшую паузу, чтобы эксперты могли подумать и чтобы сформулировать единые указания. В спешке хорошие решения не рождаются, а только возникает неразбериха, которая никому не нужна", — добавила представитель минсоцдел.

Йессе подчеркнула, что комиссия по иммунопрофилактике рекомендует людям, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, получить также и вторую дозу. "Все люди младше 60 лет все же могли бы получить свою вторую дозу в согласованное время", — сказала она.