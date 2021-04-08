Эрки Сависаар: мы готовы начать постепенно снимать ограничения

”Если ситуация будет стабильно улучшаться, то мы сделаем предложение открыть школы, торговые центры, места общественного питания, церкви, спортивные залы и бассейны при условии, что помещения будут заполнены на 50% и будут соблюдены все остальные меры предосторожности. Также можно было бы разрешить проведение тренировок на свежем воздухе в группах до десяти человек”, — сказал Сависаар.

Он отметил, что по темпам вакцинации Эстония находится на третьем месте в ЕС, и в ближайшее время нам будут поставлены значительные дозы вакцины. ”В течение последних семи дней наметилась тенденция к снижению заболеваемости, а растущее количество вакцинированных дает основания начать постепенное смягчение ограничений с конца апреля”, — сказал Сависаар.

По Словам Сависаара, при смягчении ограничений необходимо проявить гибкость. ”О смягчении необходимо начать говорить уже сегодня, чтобы совместно с заинтересованными сторонами подготовить план на лето. Конечно же, стоит учитывать и мнение консультирующего правительство научного совета. Мы считаем, что ограничения должны быть логичными, понятными и едиными”, — пояснил он.

”Согласно опубликованному в начале недели весеннему экономическому прогнозу, спад Экономики в 2020 году был меньше ожидаемого и составил 2,9%, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Это результат гибкой и разумной экономической политики предыдущего правительства, и сейчас он обеспечивает хорошие стартовые позиции для перезагрузки экономики.

Сависаар подтвердил, что Центристская партия открыта к сотрудничеству, чтобы совместно найти оптимальные решения. ”Наша цель — отметить Иванов день без ограничений и хорошо провести лето”, — сказал он.