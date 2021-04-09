Жертвы сексуального насилия все чаще обращаются за помощью. Департамент рассказывает, как получить поддержку

Наталья Красильникова, психолог, ведущая групп поддержки для лиц, переживших опыт сексуального домогательства и насилия, www.elaise.eu

Работая психологом, мне приходится часто прикасаться к травмирующим и шокирующим переживаниям человека. Так называемым «большим секретам» о которых никто не знает.



Естественно правило конфиденциальности не позволяет мне рассказать о секретных и шокирующих событиях из опыта моих клиентов, но я могу немного поддержать тех, кто еще не нашел своего человека или психолога.



Существует возможность встретиться и разделить все это в группе людей, которые тебя понимают, с кем может разделить свои мысли, эмоции, переживания.



В последние месяцы в СМИ уделяет повышенное внимание темам возраста согласия и теме сексуального использования. Я оцениваю это очень позитивно и благодарна персонам, которые сумели проработать, осмыслить свой опыт и готовы поделиться им в интервью, чтобы подтолкнуть других «молчаливых» участников этих шокирующих «секретов» получить поддержку и помощь.



Такие группы помощи зародились в прошлом столетии, как возможность получить понимание и поддержку от людей, у которых есть сходный опыт, похожие травмы и болезненные жизненные переживания.



Обычно люди, испытавшие травмирующие переживания и опыт сталкиваются с социальной изоляцией, близким людям может трудно и пугающе выслушать человека, запускаются собственные эмоции (страх, беспомощность, чувство вины) – это часто является помехой для принятия чувств пострадавшего близкого. Это приводит к недостатку эмоциональной поддержки, травмированный человек уменьшает свой круг общения и позитивных контактов, замыкается. Для восстановления от травмы человеку необходимы рядом другие люди. Часто таким человеком является психолог, психотерапевт. Если подходить комплексно к теме восстановления от травмы, то участие в группе поддержки является катализатором для всех участников. Очень важны люди, которые в состоянии понять твою проблему, уметь разделить ее и поддержать.



Люди, находящиеся рядом с тобой в группе, могут понять и прочувствовать твой опыт через призму своего и понять его лучше других.



Это место, позволяет почувствовать, что ты не одинок в своей травме и негативном опыте.

Группа поддержки это место, где участник может почувствовать себя безопасно, где принимаются абсолютно все его потребности, реакции, мысли.



На встрече группы ты не должен называть свое настоящее имя, место жительства, возраст, ты можешь быть абсолютно анонимным, если для тебя это важно.



Ты можешь молчать так долго, сколько потребуется тебе, прежде, чем осмелишься что-то сказать.



Работа в группах поддержки организуется на принципах равного, поддерживающего и демократического участия.



Основной фокус в группе отводится на поддержку чувства “я не одинок!” и “я могу жить дальше и быть счастливым!”



Из моего опыта, приятно отметить, что по окончании встреч группы участники настроены позитивно, лица светлые и новые встречи важны для них.



Путь по нахождению своей группы поддержи может занять какое-то время, позитивная новость, что в Эстонии они появились и эффективно работают уже некоторое время.



Люди, размышляющие об участии в группе поддержи сталкиваются с разными фантазиями, страхами, слухами, стереотипами из фильмов. Человеческая психика так устроена, что сигнализирует нам об опасности, если опыт новый и неизведанный, чтоб уберечь нас.



Типичные эмоции и мысли при этом могут быть следующими – это незнакомо, а значит может быть опасно, вдруг меня заставят делать или говорить то, что я не хочу или не готов, мой секрет узнают все и что тогда, как я буду жить.



Добавлю еще немного фактов о работах групп поддержки:



правила группы оговариваются ведущим и участниками, фиксируются и выполняются всеми участниками и ведущими группы, обычно озвучивается правило свободы делиться своими переживаниями ровно настолько, сколько ты готов поделиться с другими участниками, оговаривается тема анонимности и конфиденциальности, возможности или невозможности общаться вне группы. Тема каждой встречи продумывается ведущими группы и касается твоего повседневного функционирования, а не травмы.



Как уже упоминала, наибольший эффект приносит комплексная работа, когда участник группы работает индивидуально и регулярно принимает участие во встречах группы. Участие в группе поддержки помогает уменьшить тревожность, вселяет надежду, вызывает энтузиазм. Полученная во время встречи группы информация оказывает влияние на глубинные уровни личности участника, происходит перераспределение энергии жизненных сил, участник самостоятельно «перерабатывает» информацию, как в группе, так и за ее пределами.