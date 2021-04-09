Жертвы сексуального насилия все чаще обращаются за помощью. Департамент рассказывает, как получить поддержку
Руководитель подразделения развития отдела помощи жертв насилия Департамента социального страхования Трийн Раудсепп: "В свете опубликованных за последние недели историй мы видим, что люди ставшие в тот или иной период жизни жертвами сексуального насилия все больше готовы говорить о своем опыте и искать помощи. Поскольку эта тема чрезвычайно деликатная и тяжелые эмоции могут сопровождать человека целую жизнь, мы призываем людей обращаться за помощью вне зависимости от своего возраста и периода жизни когда произошла травма”.
Консультацию можно получить по телефону или посредством участия в группах поддержки. При желании к группам поддержки можно присоединиться анонимно без указания своих личных данных. Работа в группе является полностью конфиденциальной — для этого формата работы предусмотрены свои правила, которые гарантируют безопасность.
"За последние недели к нам за помощью обратилось больше людей, чем обычно, и основной причиной обращения стали именно те сферы жизни, которые нашли отражение в прессе. В этом процессе для нас важен каждый пострадавший, который решится попросить о помощи. Посредством начатой кампании мы напоминаем, что люди не одиноки и они могут получить помощь,” — добавила Раудсепп.
Самый простой и быстрый способ получить помощь — это позвонить по телефону помощи жертвам насилия 116006. По телефону консультанты помогут человеку принять решение о виде необходимой ему помощи и дадут всю необходимую информацию о дальнейших шагах. Необходимую информацию для потерпевших и его близких можно получить по адресу palunabi.ee/seksuaalvagivald
За период 2017-2020 г в Центр кризисной помощи Департамента социального страхования обратилось более 400 жителей Эстонии, из которых менее 10 — мужчины и остальные — женщины. Начиная с 2018 года количество людей обратившихся за помощью возросло почти на 50%. Помощь жертве сексуального насилия оказывается вне зависимости от места жительства и при необходимости можно получить как медицинскую и психологическую, так и юридическую помощь бесплатно.
Телефон помощи жертв 116 006 работает круглосуточно на эстонском и русском языке, а группы помощи организованы во всех регионах Эстонии.
Как получить помощь
· Ставший жертвой насилия в прошлом может связаться с консультантом по телефону поддержки 116 006
· Для присоединения к группе поддержки можно обратиться по адресу: tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee
· Если после сексуального насилия прошло менее 7- 8 дней, советуем обратиться в ближайший Центр помощи жертвам сексуального насилия.
Центры помощи жертвам сексуального насилия работают при всех основных больницах Эстонии:
· Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Sõle 23, Tallinn.
· Ida-Viru Keskhaiglas, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve.
· Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu.
· Tartu Ülikooli Kliinikumis, Puusepa 8, Tartu.
Центры всегда открыты и их помощь бесплатна. В центры могут обратиться женщины, мужчины и дети любого возраста.
Где еще можно получить помощь:
112 ‒ Номер Экстренной помощи
116 006 ‒ телефон поддержки жертвам насилия
116 111 ‒ телефон поддержки детей
Полезные ресурсы:
www.palunabi.ee ‒ сайт, где также можно получить помощь посредством чата
www.lasteabi.ee ‒ сайт для помощи детям, где также можно получить помощь посредством чата
Естественно правило конфиденциальности не позволяет мне рассказать о секретных и шокирующих событиях из опыта моих клиентов, но я могу немного поддержать тех, кто еще не нашел своего человека или психолога.
Существует возможность встретиться и разделить все это в группе людей, которые тебя понимают, с кем может разделить свои мысли, эмоции, переживания.
В последние месяцы в СМИ уделяет повышенное внимание темам возраста согласия и теме сексуального использования. Я оцениваю это очень позитивно и благодарна персонам, которые сумели проработать, осмыслить свой опыт и готовы поделиться им в интервью, чтобы подтолкнуть других «молчаливых» участников этих шокирующих «секретов» получить поддержку и помощь.
Такие группы помощи зародились в прошлом столетии, как возможность получить понимание и поддержку от людей, у которых есть сходный опыт, похожие травмы и болезненные жизненные переживания.
Обычно люди, испытавшие травмирующие переживания и опыт сталкиваются с социальной изоляцией, близким людям может трудно и пугающе выслушать человека, запускаются собственные эмоции (страх, беспомощность, чувство вины) – это часто является помехой для принятия чувств пострадавшего близкого. Это приводит к недостатку эмоциональной поддержки, травмированный человек уменьшает свой круг общения и позитивных контактов, замыкается. Для восстановления от травмы человеку необходимы рядом другие люди. Часто таким человеком является психолог, психотерапевт. Если подходить комплексно к теме восстановления от травмы, то участие в группе поддержки является катализатором для всех участников. Очень важны люди, которые в состоянии понять твою проблему, уметь разделить ее и поддержать.
Люди, находящиеся рядом с тобой в группе, могут понять и прочувствовать твой опыт через призму своего и понять его лучше других.
Это место, позволяет почувствовать, что ты не одинок в своей травме и негативном опыте.
Группа поддержки это место, где участник может почувствовать себя безопасно, где принимаются абсолютно все его потребности, реакции, мысли.
На встрече группы ты не должен называть свое настоящее имя, место жительства, возраст, ты можешь быть абсолютно анонимным, если для тебя это важно.
Ты можешь молчать так долго, сколько потребуется тебе, прежде, чем осмелишься что-то сказать.
Работа в группах поддержки организуется на принципах равного, поддерживающего и демократического участия.
Основной фокус в группе отводится на поддержку чувства “я не одинок!” и “я могу жить дальше и быть счастливым!”
Из моего опыта, приятно отметить, что по окончании встреч группы участники настроены позитивно, лица светлые и новые встречи важны для них.
Путь по нахождению своей группы поддержи может занять какое-то время, позитивная новость, что в Эстонии они появились и эффективно работают уже некоторое время.
Люди, размышляющие об участии в группе поддержи сталкиваются с разными фантазиями, страхами, слухами, стереотипами из фильмов. Человеческая психика так устроена, что сигнализирует нам об опасности, если опыт новый и неизведанный, чтоб уберечь нас.
Типичные эмоции и мысли при этом могут быть следующими – это незнакомо, а значит может быть опасно, вдруг меня заставят делать или говорить то, что я не хочу или не готов, мой секрет узнают все и что тогда, как я буду жить.
Добавлю еще немного фактов о работах групп поддержки:
правила группы оговариваются ведущим и участниками, фиксируются и выполняются всеми участниками и ведущими группы, обычно озвучивается правило свободы делиться своими переживаниями ровно настолько, сколько ты готов поделиться с другими участниками, оговаривается тема анонимности и конфиденциальности, возможности или невозможности общаться вне группы. Тема каждой встречи продумывается ведущими группы и касается твоего повседневного функционирования, а не травмы.
Как уже упоминала, наибольший эффект приносит комплексная работа, когда участник группы работает индивидуально и регулярно принимает участие во встречах группы. Участие в группе поддержки помогает уменьшить тревожность, вселяет надежду, вызывает энтузиазм. Полученная во время встречи группы информация оказывает влияние на глубинные уровни личности участника, происходит перераспределение энергии жизненных сил, участник самостоятельно «перерабатывает» информацию, как в группе, так и за ее пределами.