Семейный врач о вакцине: обидно, когда предлагаешь людям спасательный круг, а они отказываются

"Тот ресурс, который мы тратим – работы медсестры и врача – иногда непропорционален возможной вероятности того, что человек передумает и придет вакцинироваться. Времени тратится очень много, некоторые настроены агрессивно, мотивация работников тоже начинает падать. Обидно и непонятно, когда предлагаешь пациенту в прямом смысле спасательный круг, а он от него упорно отказывается", – сказала семейный врач центра здоровья Юри Алина Тереп.

Судя по последней статистике, в очередь за британской разработкой не выстраиваются и семейные врачи. 73 центрам семейных врачей предложили закупить 9 000 доз этой вакцины из рекордной партии, поступившей на прошлой неделе, но заказано было 6300 доз. А из 2000 AstraZeneca, оставшихся после массовой вакцинации на пасхальных выходных, поступил заказ лишь на 600.

"Это неполная информация. В данном случае дозы предлагали тем семейным врачам, которые не начинали вакцинацию этим конкретным препаратом. У нас по стране свыше 400 центров семейной медицины, если эти дозы предложить всем, то весь препарат будет использован", – возразил министр здоровья и труда Танель Кийк.

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