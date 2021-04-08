В Маарду девушка во время учебной еды врезалась в парковочный автомат, два человека попали в больницу

В среду произошли и другие ДТП с пострадавшими.

В 14:40 произошло ДТП по адресу Нарвское шоссе, 201b в Таллинне, где 69-летний мужчина переходил дорогу в не предназначенном для этого месте и был сбит автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 39-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:18 произошло ДТП по адресу Мустамяэ теэ, 51 в Таллинне, когда 52-летняя женщина за рулем троллейбуса Solaris Trollino_18 резко затормозила. В результате этого в троллейбусе упала 53-летняя пассажирка, и ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:30 произошло ДТП по адресу Вестервалли, 8 в Нарве. Автомобиль BMW темного цвета на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившего дорогу 36-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Пешехода доставили на осмотр в Нарвскую больницу.