Ирья Лутсар: В Ида-Вирумаа удалось вакцинировать только 10% от запланированного числа. С регионом нужно работать отдельно

Массовая вакцинация показала, что пожилые люди из Таллинна и Ида-Вирумаа с недоверием относятся к вакцине AstraZeneca. В Ида-Вирумаа вообще удалось иммунизировать только 10% от запланированного числа. По мнению Лутсар, с Ида-Вирумаа нужно работать отдельно, чтобы регион не остался самым слабым звеном.

"У нас есть регионы, где нужный охват вакцинации пожилых почти достигнут, — Сааремаа, Хийумаа, Ляэнемаа. В Тарту и Харьюмаа предстоит приложить чуть больше усилий, но Ида-Вирумаа явна нужна иная стратегия. Что касается вакцины AstraZeneca, то для людей более старшего возраста, скажем 60+ или 55+, это очень хорошая вакцина. И таких серьезных побочных эффектов, которые наблюдались у более молодых пациентов, в группе людей старше 60 лет не было", — сказала профессор.

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