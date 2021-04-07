Харин вывел "Ахмат" в полуфинал Кубка России. Отметит ли его удар Кадыров?

Уроженец Маарду отличился во втором матче подряд. В минувшие выходные он поразил ворота бронзового призера чемпионата России "Краснодара".

Ранее, когда чеченские футболисты выигрывали важные матчи, глава Чечни и почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров нередко баловал футболистов дорогими подарками. Интересно, сохранилась ли эта традиция нынче?

Еще одним полуфиналистом Кубка России стал московский "Локомотив", победивший в гостях "Сочи" - 3:1 (1:0).