08.04.2021, 21:55
ВИДЕО: Два эстонских клуба сыграют в полуфинале Paf-лиги
В Риге стартовал "Финал шести" эстонско-латвийской баскетбольной Paf-лиги. В полуфинал пробились два эстонских и два латвийских клуба.
В четвертьфинале сенсацию преподнес раплаский "Авис/Утилитас", который неожиданно победил предыдущего победителя турнира латвийский "Вентспилс" - 79:69 (35:18). В полуфинале рапласцы сыграют с чемпионом Эстонии таллиннским "Калев/Крамо".
В другом четвертьфинале пярнуский "Садам" проиграл латвийскому "Огре" - 68:77 (33:33). В полуфинале "Огре" поджидает рижский ВЭФ.
Полуфинальные матчи пройдут в Риге 10 апреля. Победитель эстонско-латвийской баскетбольной лиги станет известен 11 апреля. Все матчи "Финала шести" транслирует Delfi TV.