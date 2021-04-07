07.04.2021, 22:15
Сумеют ли эстонские клубы удивить латвийцев в "Финале шести"?
Foto: basket.ee
8 апреля в Риге начинается "Финал шести" эстонско-латвийской баскетбольной лиги. Программу четвертьфинальных матчей открывает поединок "Вентспилса" с рапласким клубом "Авис/Утилитас" (начало в 17:00).
Победитель этой пары в полуфинале сыграет с чемпионом Эстонии таллиннским "Калев/Крамо".
В другом четвертьфинале пярнуский "Садам" померится силами с латвийским "Огре" (20:00). Победителя этого матча в полуфинале поджидает рижский ВЭФ.
Полуфинальные матчи пройдут 10 апреля. Победитель эстонско-латвийской баскетбольной лиги станет известен 11 апреля. Все матчи "Финала шести" будет транслировать Delfi TV.