Сумеют ли эстонские клубы удивить латвийцев в "Финале шести"?

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с чемпионом Эстонии таллиннским "Калев/Крамо".

В другом четвертьфинале пярнуский "Садам" померится силами с латвийским "Огре" (20:00). Победителя этого матча в полуфинале поджидает рижский ВЭФ.