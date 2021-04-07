Баскетбол
08.04.2021, 00:15

СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские клубы удивить латвийцев в "Финале шести"?

 
Paf Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniir toimub aprillis Riias
Paf Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniir toimub aprillis Riias
Foto: basket.ee
8 апреля в Риге начинается "Финал шести" эстонско-латвийской баскетбольной лиги. Программу четвертьфинальных матчей открывает поединок "Вентспилса" с рапласким клубом "Авис/Утилитас" (начало в 17:00).

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с чемпионом Эстонии таллиннским "Калев/Крамо".

В другом четвертьфинале пярнуский "Садам" померится силами с латвийским "Огре" (20:00). Победителя этого матча в полуфинале поджидает рижский ВЭФ.

Полуфинальные матчи пройдут 10 апреля. Победитель эстонско-латвийской баскетбольной лиги станет известен 11 апреля. Все матчи "Финала шести" будет транслировать Delfi TV.

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