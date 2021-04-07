На Астангу для защиты земноводных ограничивают движение транспорта

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, ограничение движения необходимо, чтобы уберечь лягушек от массовой гибели. ” Данный отрезок улицы Астангу — один из крупнейших в Эстонии миграционных коридоров для земноводных, через который каждую весну за короткий промежуток времени проходят тысячи лягушек, жаб и тритонов. Период, на который участок дороги закрыт, выбран исходя из времени миграции земноводных и погодных условий и позволит им безопасно добраться в место размножения. Пруд, куда направляются земноводные для размножения, находится на одной из сторон улицы Астангу”, — сказал Сильянов.

”Если в предыдущие годы добровольцы из числа жителей Таллинна помогали лягушкам благополучно преодолеть опасный участок на улице Астангу, то в связи с установленными в стране ограничениями сейчас у людей нет возможности собираться и помогать земноводным”, -сказал заместитель старейшины и выразил надежду, что жители Астангу с пониманием отнесутся к ограничениям и будут использовать в вечерние часы в этот период для объезда закрытого участка дорогу через Ярвеотса теэ.

Поэтому Таллинн под руководством Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства принял в качестве дополнительной меры для защиты животных ночное ограничение на передвижение автомобилей на этом отрезке

Земноводные — находятся в Эстонии под охраной виды и занесены в красную книгу. Для экосистемы важно, чтобы их количество было большим, поскольку эти виды являются кормовой базой для многих других видов животных. Ограничения движения транспорта на участке поможет избежать массовой гибели земноводных на Астангу.

Ограничение вводится на основании просьбы Эстонского фонда дикой природы к Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннскому транспортному департаменту и управе района Хааберсти, для обеспечения безопасного коридора находящихся под охраной земноводных на опасном для жизни миграционном пути.

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