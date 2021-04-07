Счастливчик сорвал джекпот в Bingo loto в размере 658 005 евро

Последний джекпот Bingo loto в размере 772 966,70 евро был разыгран 3 февраля. Победитель купил тот билет в Maksimarket в Вильянди.

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