07.04.2021, 21:34
Счастливчик сорвал джекпот в Bingo loto в размере 658 005 евро(4)
Foto: Margus Pahv
Сегодня в телепередаче Suur lotokolmapäev ("Большая лото-среда") был разыгран джекпот Bingo loto в размере 658 005 евро. Счастливый билет был куплен в интернете.
Последний джекпот Bingo loto в размере 772 966,70 евро был разыгран 3 февраля. Победитель купил тот билет в Maksimarket в Вильянди.
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