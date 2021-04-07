Майре Аунасте сразу после задержания за вождение в нетрезвом виде: правда, мне нечего сказать

Все началось на парковке магазина на улице Сыбра в Тарту. Аунасте врезалась на своем Subaru в припаркованный Nissan. Повреждения из-за аварии были еле заметны, но свидетели отметили странное поведение водителя Subaru.

Владелица Nissan Марианна рассказала, что она усаживала своего ребенка в автомобиль. В этот момент она заметила, что к ним приближается автомобиль. Раздался щелчок.

Она подошла к подъехавшему автомобилю и увидела за рулем женщину. "Женщина была неадекватна. Я поняла, что она пьяна. Она не хотела ничего делать и просто уехала. Тогда мы вызвали полицию", — рассказывает Марианна.

Марианна следовала на машине за Аунасте, пока не прибыл полицейский патруль. На месте задержания присутствовал и репортер, который попытался взять комментарий у Аунасте.

"Правда, мне нечего сказать", — сказала Аунасте, с трудом выходя из полицейской машины.

С места происшествия Аунасте доставили в Тартускую тюрьму на экспертизу, где у нее взяли анализ крови, чтобы определить степень опьянения. В ходе криминального расследования выяснятся детали происшествия, а также почему она села за руль в состоянии алкогольного опьянения.