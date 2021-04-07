Таллиннские абитуриенты смогут перед экзаменами сдать тест на коронавирус в своей школе

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на встрече с руководителями столичных школ договорились о том, что ученики, которые придут сдавать тест на коронавирус, смогут это сделать в своей школе.

”Тестирование состоится за три дня перед экзаменом и процедуру проведут школьные медсестры, — сказал Белобровцев. — Наши школы к этому готовы. Первый государственный экзамен — по эстонскому языку — состоится 19 апреля. Сдающие смогут пройти тестирование на коронавирус 16 апреля, а результаты будут готовы на следующий день после обеда”.

Также вице-мэр выразил признательность SA Tallinna Kooli Tervishoid, объединяющему работающих в столичных школах медсестер, в сотрудничестве с которым будет проводиться процедура.

”Компетенция школьных медсестер позволяет правильно взять пробы и получить достоверные результаты”, — отметил вице-мэр Вадим Белобровцев.

Все сдающие в апреле государственные экзамены смогут накануне экзамена сдать PCR-тест на коронавирус с использованием жидкости для полоскания горла — этот вид теста удобнее и точнее. Тестирование проводится в сотрудничестве с Synlab, а процедуру проведут школьные медсестры. Забор проб нужно организовать таким образом, чтобы заполняемость помещений составляла 25%, внутри нужно носить маску и соблюдать правило 2+2.

В случае, если результат теста окажется позитивным, ученики должны будут оставаться в самоизоляции и 19 апреля они не смогут сдать экзамен по эстонскому языку, но им будет предложена возможность сдать дополнительный экзамен, который пройдет в мае.

Эта же система действует и для экзамена по эстонскому языку как иностранному, который состоится 21-23 апреля, а также для уровневого экзамена по английскому языку, который пройдет 24 апреля. Сдающие экзамен по эстонскому языку как иностранному смогут сдать тест на коронавирус 19 апреля, а абитуриенты, сдающие уровневый экзамен по английскому языку Cambridge — 22 апреля в своей школе.