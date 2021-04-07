Экономика
07.04.2021, 19:46

Председателем совета Кассы по безработице стал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас

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Tööandjate keskliidu juht Arto Aas ütles, et süsteemi majandustsüklist sõltuma panek on iseenesest kaalumist väärt idee. „Aga neid otsuseid ei saa teha n-ö turbomenetlusega riigikogus kõige sügavama kriisi keskel.”
Tööandjate keskliidu juht Arto Aas ütles, et süsteemi majandustsüklist sõltuma panek on iseenesest kaalumist väärt idee. „Aga neid otsuseid ei saa teha n-ö turbomenetlusega riigikogus kõige sügavama kriisi keskel.”
Foto: Madis Veltman
На прошедшем сегодня собрании совета Кассы по безработице новым председателем совета был выбран исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас. Председатель совета выбирается сроком на один год.

Касса по безработице во время кризиса доказала свою способность действовать быстро и профессионально. Согласно исследованиям, услугами кассы и ее действиями, как организации, довольно как клиенты, так и работники. Это делает передачу эстафетной палочки управления советом более простой. В то же время перед Кассой по безработице стоит много сложных вызовов, это касается как борьбы с безработицей, так и предоставления работодателям более целевых услуг. И в условиях высокой безработицы во многих секторах по-прежнему существует нехватка рабочей силы с хорошими навыками”, — сказал выбранный председателем совета Арто Аас.

”В качестве председателя совета Кассы по безработице моя роль состоит в том, чтобы обеспечить профессиональное управление организацией и в то же время сохранить добрый обычай, когда самые важные стратегические решения принимаются на основе консенсуса между профсоюзами и представителями государства”, — подчеркнул Аас.

Арто Аас приступит к руководству советом кассы с 15 мая.

Высшим руководящим органом Кассы по безработице является совет из шести членов. В соответствии с Законом о страховании от безработицы двух членов совета назначает Правительство Республики, Центральный союз профсоюзов и Организация профессиональных союзов служащих назначает по одному члену, и Центральный союз работодателей назначает двух членов совета.

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