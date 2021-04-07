Емелин употреблял наркотики? Новый поворот в деле звезды российского хоккея

Казанское издание "Бизнес Online" со ссылкой на свои источники сообщило, что в анализах защитника были найдены следы наркотических веществ - оппиатов и каннабиодов. Эту же информацию вскоре подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Очень мутная история

Что может грозить Емелину в случае, если история с употреблением наркотиков найдет свое подтверждение? "В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелин должен быть привлечен к административной ответственности", - сообщает "Бизнес Online" через свой источник, знакомый с информацией.

Хоккеисту может заработать штраф до 5000 рублей и административный арест до 15 суток. Это наиболее безобидный вариант развития событий. Если же этой историей займется Управление по контролю за оборотом наркотиков и Главное следственное управление, то Емелин может получить реальный срок от 3 до 15 лет в зависимости от количества хранимых запрещенных веществ.

Пресс-служба "Авангарда" в ответ оперативно выпустила свое заявление. "Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ".

Как наркотики попали в организм хоккеиста?

Если версия со следами наркотических веществ правдива, то возникает логичный вопрос: как именно они могли попасть в организм Емелина? На него в интервью "Чемпионату" ответил врач-нарколог Сергей Лебедев. "Опиаты могли попасть в организм Емелина через сильные обезболивающие. Большинство препаратов сильного обезболивания на их основе. А каннабиноиды могут попасть в организм только через легкие", - заявил Лебедев.

В последнее время в жизни Алексея идет неудачная полоса. В феврале 2020 года он развелся с женой. Экс-супруга после развода заявила о том, что хоккеист изменял ей. И вот теперь новая напасть.