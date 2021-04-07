”У него утрачивается чувствительность рук”. У Навального обнаружили две грыжи

”Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы. Что касается его состояния здоровья с температурой, позавчера температура была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет. Конечно, истощен, потому что продолжает голодовку, пьет только воду. При этом он держится и пытается как-то ободрять нас”, — рассказала Михайлова.

По ее словам, Навальному рассказали в колонии, какой у него диагноз. Она сообщила, что фельдшер в колонии настаивает, что Навальный должен принимать диклофенак и никотиновую кислоту, которые не используются ”уже лет 30 в медицине”. От этих лекарств политик отказывается.

”Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния. Также он указал, какие препараты надо принимать, какое обследование пройти”, — сообщила Дождю адвокат политика.

Михайлова добавил, что колония это не исполняет и продолжает настаивает на эффективности лечения диклофенаком.

”Как я понимаю, они боятся, чтобы сюда приехал врач высокой категории, который понимает в лечении подобных заболеваний и, скорее всего, они боятся, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья, и что это будет известно”, — заключила адвокат.

5 апреля ФСИН сообщила, что Навального перевели в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что у политика ”в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе — высокая температура”.