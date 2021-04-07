Социал-демократы: правительство поставило предпринимателей в безвыходное положение

”Многие предприниматели сейчас находятся в невыносимых условиях. И вместо того, чтобы в проекте госбюджета предусмотреть суммы, которые обеспечат заразившимся коронавирусом и близкоконтактным оплату их больничного с первого же дня, правительство по-прежнему хочет, чтобы работодатели сами оплачивали со второго по пятый день больничный находящихся в самоизоляции работников. Именно такой план вписан в проект Закона о профилактике и лечении инфекционных заболеваний”, –сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

”В результате финансовая нагрузка на работодателей возрастает вдвое — они вынуждены оплачивать постоянным работникам больничный, а также платить зарплату временным работникам. Из-за этого предприниматели, которые и так страдают из-за введенных ограничений, оказываются вообще в безвыходном положении”, — отметил он.

Представители EVEA привели в качестве примера одну фирму, расходы которой на оплату больничных в марте обычно составляли в среднем около 1 500 евро, а в марте этого года — почти 8 000 евро.

Социал-демократы считают, что государство обязано взять на себя расходы по оплате больничных и тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, и тех, кто находится в самоизоляции в качестве близкоконтактного.

”Мы сражаемся за это уже много месяцев. Если это не кризисная помощь, то что тогда? Оплата больничного является одной из самых эффективных мер по ограничению вируса. К сожалению, из-за медлительности и упрямства что прошлого, что нынешнего правительства нашему обществу приходится платить очень высокую цену”, — подчеркнул Индрек Саар.

С социал-демократами встретились президент EVEA Хейки Ритс и член совета уполномоченных организации Валдек Хаугас.

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