Экономика
07.04.2021, 18:36

Касса по безработице начала выплачивать компенсации на заработную плату

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raha
raha
Foto: Ilmar Saabas
Компенсацию на заработную плату уже получили более 5400 работников. Общая сумма уже выплаченных компенсаций составила 3,7 миллионов евро и средний размер компенсации составил 670 евро брутто. Было удовлетворено 276 ходатайств работодателей. Большая часть была подана предприятиями малого бизнеса.

Касса по безработице начала прием ходатайств 1.04.2021. Цель компенсации — помочь работникам и работодателям, оказавшимся временно в сложной ситуации из-за введенных ограничений. Ходатайства о компенсации на заработную плату рассматриваются и компенсации выплачиваются в порядке поступления ходатайств. Выплаты касса по безработице делает каждый рабочий день.

Ходатайства о компенсации на заработную плату за март можно подавать до конца апреля. После этого будут принимать ходатайства за апрель.

Дополнительная информация tth@tootukassa.ee или по телефону 15501

Письменная инструкция по заполнению ходатайства ЗДЕСЬ.

Ознакомительное видео о компенсации заработной платы


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