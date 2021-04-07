Касса по безработице начала выплачивать компенсации на заработную плату

Касса по безработице начала прием ходатайств 1.04.2021. Цель компенсации — помочь работникам и работодателям, оказавшимся временно в сложной ситуации из-за введенных ограничений. Ходатайства о компенсации на заработную плату рассматриваются и компенсации выплачиваются в порядке поступления ходатайств. Выплаты касса по безработице делает каждый рабочий день.

Ходатайства о компенсации на заработную плату за март можно подавать до конца апреля. После этого будут принимать ходатайства за апрель.

Дополнительная информация tth@tootukassa.ee или по телефону 15501

Письменная инструкция по заполнению ходатайства ЗДЕСЬ.

Ознакомительное видео о компенсации заработной платы





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