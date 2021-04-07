"Не всегда сохраняют дистанцию". Жителей Нарвы проинформируют об ограничениях, связанных с коронавирусом

Сегодня началась кампания, в рамках которой Нарвская Городская управа, полиция, Кайтселийт, Спасательный департамент и добровольцы будут раздавать информационные листы и плакаты, которые расскажут жителям о полезных шагах, помогающих улучшить эпидемиологическую ситуацию в Нарве. В информационных материалах упомянуто, что вирус активно распространяется через прямые контакты на рабочих местах и через друзей и знакомых.

Уровень инфицирования в Нарве существенно снизился. Если 12 дней назад показатель составлял 1300 зараженных коронавирусом на 100 000 тысяч жителей, то на сегодняшний день он составляет менее 1000 заряженных на сто тысяч человек.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, несмотря на это в больницах Нарвы продолжает находится 38 пациентов с коронавирусом, и почти все койки для больных заняты. ”Нужно приложить совместные усилия, чтобы уровень заражения еще более уменьшился и чтобы люди шли вакцинироваться, если им предоставится такая возможность. Особое внимание стоит уделить контактам между детьми и подростками, так как именно они часто оказываются бессимптомными переносчиками коронавируса”, — сказала Райк.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муусикус подтвердила, что вирус распространяется через непосредственные контакты с родственниками, а также через друзей и знакомых. ”Большинство магазинов и мест питания сейчас закрыто, однако люди посещают своих близких, где происходит заражение и откуда вирус передается далее. Заражение также происходит и на рабочих местах, где некоторые работники не соблюдают дистанцию, не носят маски или даже приходят на работу с симптомами болезни”, — добавила Муусикус.