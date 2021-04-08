Девушка дня. Микайла Демайтер, хоккейный вратарь, ставшая бикини-моделью

На RusDelfi стартует новый блог — "Девушка дня". В нем мы будем знакомить вас с социальными сетями известных спортсменок, которые покорили сердце (и глаза!) редактора блога.

Первая девушка дня — Микайла Демайтер. Еще в прошлом году это 20-летняя красотка защищала ворота команды Bluewater Hawks. Но решила повесить коньки на гвоздь. Один из последних кадров со льда выглядел так.

Демайтер выросла в Вудбридже, пригороде Торонто, где, кажется, все катаются на коньках и интересуются хоккем. С самого детства она стала голкипером Bluewater Hawks в Провинциальной женской хоккейной лиге.

В июне прошлого года Демайтер решила попрощаться с хоккеем. Поговаривают, что виной тому была травма колена. Но кажется, поклонники шикарной канадской блондинки только рады тому, что она стала бикини-моделью.

В проникновенном посте хоккейным фанатам Демайтер написала: "Пора попрощаться с хоккеем. Пора перевернуть страницу и перейти к следующей главе моей жизни. Я с нетерпением жду будущего, потому что всё, чему вы меня научили, позволит мне добиться успеха. Будут еще новые приключения и новые друзья, и я надеюсь, что я обниму их с той же любовью и страстью, что и для вас”.

Кажется, фанаты не против объятий, любви и страсти.

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