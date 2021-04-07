Вместо второй дозы AstraZeneca прививка другим препаратом? Лутсар: неплохая идея, но научных доказательств нет(27)
На данный момент научный совет придерживается мнения, что препаратом AstraZeneca не стоит вакцинировать людей в возрасте до 60 лет.
Некоторые молодые люди уже получили первую дозу этой вакцины. Если серьезных побочных эффектов нет, то стоит ввести и вторую дозу AstraZeneca. Одной дозы для достижения иммунитета недостаточно.
В других странах рассматривают варианты сочетания AstraZeneca с другой вакциной. ”Теоретически это неплохая идея, но доказательств нет”, — подчеркивает Лутсар.
Пока неизвестно, будет ли реальный эффект. По ее словам, данная идея была предложена, например, Канадой и Германией, эксперты обсуждали этот вопрос и в Эстонии. Сейчас такая практика в Эстонии применяться не будет.
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