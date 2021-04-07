Футзал России: сборная уже на Евро, но хочет новых побед

Сергей, сборная России досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2022 и предстоящие матчи не имеют турнирного значения. Какие задачи будут стоять в этих двух играх перед командой?

Задачи традиционно стоят максимальные, одержать в этих матчах победы. Это обусловлено уже не квалификацией на чемпионат Европы, а набором очков для рейтинга УЕФА. Система подсчета изменилась, сейчас учитывается множество статистических показателей, результаты игр, забитые и пропущенные мячи и многое другое во всех официальных матчах сборных.

Сейчас наша сборная занимает вторую строчку в европейской табели о рангах, хочется подняться выше или сохранить положение. В любом случае нам обязательно нужно сохранять позицию в первой тройке рейтинга УЕФА, только эти места позволяют стране выставлять два клуба в Лиге чемпионов. Наше рейтинговое положение давало России уже не первый сезон иметь двух представителей в самом престижном клубном турнире Европы, и мы должны сохранить две эти квоты.

Это изменение правил не даст нам расслабиться, поэтому играть мы будем максимально мотивированно.

Ваш прогноз, кто в группе 2 займет второе место и сохранит шанс попасть на Евро-2022?

Думаю, всё решится в матче между грузинами и французами 9 апреля. Французы надеются, что мы обыграем Грузию, и им самим тоже необходимо побеждать. А если грузины обыграют Францию, то досрочно гарантируют себе второе место в нашей группе.

А ваши симпатии на стороне французов или грузин? Если вообще можно об этом говорить.

Мои симпатии на стороне сборной России (смеется).

Грузия мне ближе по духу, ведь мы родились в Советском Союзе. И у меня много знакомых и друзей и в Грузии, и из Грузии. Поэтому я желаю им успеха в борьбе, а дальше всё зависит от них, как они смогут распорядиться своими возможностями.

Сборная России будет представлена боевым составом или вы будете проверять игроков дальней ротации?