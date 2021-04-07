Футзал России: сборная уже на Евро, но хочет новых побед
Сергей, сборная России досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2022 и предстоящие матчи не имеют турнирного значения. Какие задачи будут стоять в этих двух играх перед командой?
Задачи традиционно стоят максимальные, одержать в этих матчах победы. Это обусловлено уже не квалификацией на чемпионат Европы, а набором очков для рейтинга УЕФА. Система подсчета изменилась, сейчас учитывается множество статистических показателей, результаты игр, забитые и пропущенные мячи и многое другое во всех официальных матчах сборных.
Сейчас наша сборная занимает вторую строчку в европейской табели о рангах, хочется подняться выше или сохранить положение. В любом случае нам обязательно нужно сохранять позицию в первой тройке рейтинга УЕФА, только эти места позволяют стране выставлять два клуба в Лиге чемпионов. Наше рейтинговое положение давало России уже не первый сезон иметь двух представителей в самом престижном клубном турнире Европы, и мы должны сохранить две эти квоты.
Это изменение правил не даст нам расслабиться, поэтому играть мы будем максимально мотивированно.
Ваш прогноз, кто в группе 2 займет второе место и сохранит шанс попасть на Евро-2022?
Думаю, всё решится в матче между грузинами и французами 9 апреля. Французы надеются, что мы обыграем Грузию, и им самим тоже необходимо побеждать. А если грузины обыграют Францию, то досрочно гарантируют себе второе место в нашей группе.
А ваши симпатии на стороне французов или грузин? Если вообще можно об этом говорить.
Мои симпатии на стороне сборной России (смеется).
Грузия мне ближе по духу, ведь мы родились в Советском Союзе. И у меня много знакомых и друзей и в Грузии, и из Грузии. Поэтому я желаю им успеха в борьбе, а дальше всё зависит от них, как они смогут распорядиться своими возможностями.
Сборная России будет представлена боевым составом или вы будете проверять игроков дальней ротации?
Состав не полностью идентичный, которым мы играли первые матчи, но боевой. Скоро список вызванных футболистов будет опубликован. И, если там каких-то фамилий нет, то это только из-за травм, а не потому, что я хочу что-то поменять.