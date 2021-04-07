Кая Каллас представит программу по смягчению влияния коронавируса

Программа по смягчению влияния коронавируса, над которой работает Государственная канцелярия, описывает принципы принятия решений и действия, необходимые для того, чтобы Эстония могла оправиться от кризиса, вызванного коронавирусом.

В четверг программа будет разослана для публичных консультаций, чтобы собрать предложения по быстрому восстановлению государства и общества также от предприятий, гражданских объединений, представительских организаций и других заинтересованных сторон.

За политическим заявлением премьер-министра можно следить ЗДЕСЬ.