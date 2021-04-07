Регистрация на "Тотальный диктант" завершится в пятницу

Мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал горожан к участию в ”Тотальном диктанте”, обращая особое внимание на необычный формат проведения мероприятия.

”Мы понимаем, что для многих из тех, кто в течение нескольких лет подряд приходил писать диктант на организованные в Таллинне площадки, онлайн-формат может показаться не очень привычным. Однако это хорошая возможность открыть для себя что-то новое и, несмотря ни на что, принять участие в ”Тотальном диктанте”, — сказал Кылварт.

”Хотелось бы верить, что эта акция станет еще и хорошим примером связи поколений — молодые люди могли бы помочь своим бабушкам и дедушкам освоиться с новыми технологиями, зарегистрироваться на диктант и написать его с помощью онлайн-платформы ZOOM. Так что в этом году ”Тотальный диктант” становится, в какой-то мере, еще и акцией единения и взаимной поддержки, что в наше непростое время имеет очень важное значение”, — подчеркнул мэр Кылварт.

Для участия в диктанте и получения ссылки на трансляцию необходимо предварительно выбрать площадку и зарегистрироваться на официальном сайте акции totaldict.ru/tallinn/#/stages. На двух городских онлайн-площадках с лимитированным доступом текст российского писателя Дмитрия Глуховского зачитают филолог Наталья Чуйкина и ”Человек года-2020” доктор Аркадий Попов. Ссылка для участия будет прислана всем зарегистрированным участникам, однако необходимо считаться с тем, что количество доступных мест ограничено, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последний момент. Также на полутора десятках закрытых площадок, организованных при русских школах Таллинна, текст будут зачитывать известные таллиннские журналисты, представители спорта и шоу-бизнеса.