Семейный врач — чиновникам: не мешайте, мы сами объясним людям, как проходить вакцинацию!

Проведение вакцинации не удаётся, потому что люди или не хотят вакцинироваться, или обеспокоены неразберихой, связанной с AstraZeneca.

Кризис потому и называется кризисом, что появляется много нового, быстро меняющегося и непонятного.

Основная проблема нашей политики в отношении вакцин заключается в том, что цели вакцинации для врачей и чиновников радикально отличаются.

Дело врачей нехитрое. Нужно провакцинировать как можно больше человек, начиная с самых уязвимых. Возможность вакцинировать людей ”со стороны” тоже стоит приветствовать, если в результате этого не страдают группы риска.

Если бы при проведении вакцинации к врачам и экспертам действительно прислушивались, единственным объяснением неразберихи, связанной с вакциной AstraZeneca, для общественности было бы: информация в кризисных исследованиях меняется слишком быстро. Врачам не составит большого труда об этом рассказать, ведь объяснение меняющегося восприятия кризиса является нашей повседневной задачей уже более года. У нас есть и знания, и опыт.

Точно так же для врачей не является проблемой объяснить людям, почему группы риска должны быть вакцинированы в первую очередь. Всё просто и логично. Практиковались в этом несколько сотен лет.

Однако врачам оказывается чрезвычайно сложно ориентироваться в ситуации, если позиция управляющих вакцинацией органов в отношении групп риска меняется каждый день. Сначала процедура являлась наивысшим приоритетом для людей в возрасте 80+ лет, затем 70+, но имеющими сопутствующие заболевания, теперь для всех людей старше 65 лет независимо от сопутствующих заболеваний. В результате вакцины отправляют то туда, то сюда. И пока что эти мероприятия не соответствуют согласованному с экспертами плану вакцинации. В результате большая часть людей, находящихся в группе риска, не получает вакцину.

И люди не понимают. В течение нескольких месяцев им повторяют одни и те же слова:

1) группы риска получат вакцину у терапевта после специального приглашения, и

2) пройдите вакцинацию как можно скорее.