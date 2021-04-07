Семейный врач — чиновникам: не мешайте, мы сами объясним людям, как проходить вакцинацию!(20)
Проведение вакцинации не удаётся, потому что люди или не хотят вакцинироваться, или обеспокоены неразберихой, связанной с AstraZeneca.
Кризис потому и называется кризисом, что появляется много нового, быстро меняющегося и непонятного.
Основная проблема нашей политики в отношении вакцин заключается в том, что цели вакцинации для врачей и чиновников радикально отличаются.
Дело врачей нехитрое. Нужно провакцинировать как можно больше человек, начиная с самых уязвимых. Возможность вакцинировать людей ”со стороны” тоже стоит приветствовать, если в результате этого не страдают группы риска.
Если бы при проведении вакцинации к врачам и экспертам действительно прислушивались, единственным объяснением неразберихи, связанной с вакциной AstraZeneca, для общественности было бы: информация в кризисных исследованиях меняется слишком быстро. Врачам не составит большого труда об этом рассказать, ведь объяснение меняющегося восприятия кризиса является нашей повседневной задачей уже более года. У нас есть и знания, и опыт.
Точно так же для врачей не является проблемой объяснить людям, почему группы риска должны быть вакцинированы в первую очередь. Всё просто и логично. Практиковались в этом несколько сотен лет.
Однако врачам оказывается чрезвычайно сложно ориентироваться в ситуации, если позиция управляющих вакцинацией органов в отношении групп риска меняется каждый день. Сначала процедура являлась наивысшим приоритетом для людей в возрасте 80+ лет, затем 70+, но имеющими сопутствующие заболевания, теперь для всех людей старше 65 лет независимо от сопутствующих заболеваний. В результате вакцины отправляют то туда, то сюда. И пока что эти мероприятия не соответствуют согласованному с экспертами плану вакцинации. В результате большая часть людей, находящихся в группе риска, не получает вакцину.
И люди не понимают. В течение нескольких месяцев им повторяют одни и те же слова:
1) группы риска получат вакцину у терапевта после специального приглашения, и
2) пройдите вакцинацию как можно скорее.
Именно это и произошло на выходных. Люди из группы риска ждали звонка от семейного врача, а другие пытались сделать прививку как можно скорее.
Напоминаю чиновникам и министру: цель вакцинации заключается не в том, чтобы сделать жителям Эстонии хорошо всем и сразу.
Цель вакцинации — сохранить жизнь и здоровье эстонцев, и для этого есть определённая стратегия. Вот как видят это врачи. Вот так видели это врачи, проводившие вакцинацию в выходные. Воистину, я бы отреагировала иначе, но это не имеет значения: возникшая на выходных ситуация могла бы не произойти, если бы соблюдался согласованный с экспертами план вакцинации.
Популизм стал препятствием на пути врачей к сохранению жизни и здоровья людей в условиях ограниченных ресурсов. В условиях чрезвычайно высокого риска заражения.
Поэтому, пожалуйста, от всего сердца: слушайте, что рекомендуют врачи и учёные, и позвольте нам самим объяснять эти рекомендации общественности. Вы не можете взять на себя роль врачей, у вас нет соответствующего образования и должностей, позволяющих консультировать людей в отношении вакцинации или объяснять принципы распределения вакцин.
Слушайте врачей и ученых!
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