Топ-10 экопривычек таллиннского эколога, которые спасут мир
Сортирую мусор
Я стараюсь сортировать отходы не по видам, а по материалам. Ведь нужно возвращать в оборот все, что в моих силах. Так, бумага для меня — это не просто бумага, я смотрю на материал, из которого она сделана. Например, глянец и рекламные буклеты не годятся для переработки или сжигания в печке, поэтому их я помещаю в контейнер для смешанных отходов. Лекарства сдаю в аптеки, опасные отходы — на станции приема опасных отходов.
Почему? То, что мы в обиходе называем мусором, на самом деле является ценным ресурсом, который необходимо возвращать в оборот. Для этого обязательно нужны сортировка и вторичное использование отходов.
Пункт по приему ненужных вещей, а также руководство по сортировке отходов ищите здесь.
Меньше одноразового пластика!
Я стараюсь избегать одноразового пластика и смешанной одноразовой упаковки в магазинах. Обычно беру с собой свои коробочки, покупаю на развес. Бойкотирую упаковку.
Почему? Чрезмерное потребление пластика создает много проблем для окружающей среды. Согласно прогнозам, к 2050 году практически каждый вид морских птиц на нашей планете будет есть вместе со своей естественной пищей и пластик. Пластик загрязняет воздух, которым мы дышим, пищу, которую мы едим, и воду, которую мы пьем. Уже сейчас мы проглатываем в неделю в среднем пять граммов микропластика — это примерно как одна банковская карточка.
Беру с собой сумку для покупок
Всегда держу свою многоразовую сумку для покупок во всей своей ручной клади — в рюкзаке, портфеле и т. п.
Почему? Пакеты попадают в природу и отравляют почву и воду, кроме того, перерабатывать их невыгодно. Средняя продолжительность использования полиэтиленового пакета составляет не более нескольких минут, однако процесс разложения пакетов в природе длится более 1000 лет. Пленка, разлагаясь, выделяет яды.
Подробнее о полиэтиленовых пакетах здесь.
Берегу электроэнергию
Я выключаю свет (старая добрая привычка), ставлю на таймер электроприборы, например, увлажнитель дома, вентиляцию, чтобы они не работали впустую.
Почему? Экономить электроэнергию нужно для того, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Электростанции используют сегодня в основном уголь, газ, нефть, сланец, т. е. невозобновляемые полезные ископаемые, и выбрасывают углекислый газ в атмосферу.
Подробнее о климатических изменениях здесь.
Езжу на велосипеде
Я купил велосипед — это куда лучше личного автомобиля, для меня это еще и приключение каждый день. Теперь езжу на велосипеде постоянно. Стал крепче, здоровее и бодрее.
Почему? Велосипед не только полезен для здоровья — он еще и экологически чистый и безопасный для природы. 70% автомобильных поездок можно совершить на велосипеде меньше чем за 20 минут.
Своя экокружка
Считаю это признаком хорошего тона и совершенно логичным и естественным шагом навстречу природе.
Почему? В Эстонии используется почти 150 000 одноразовых стаканчиков в день. Стаканчики для горячих напитков не подлежат переработке. Чтобы бумага не протекала, производители покрывают внутренние, а иногда и внешние стенки стаканчика специальной полипропиленовой пленкой или наносят LDPE-покрытие.
На этом сайте можно найти список кафе и ресторанов, в которых бесплатно наливают питьевую воду в вашу экокружку.
Минимализм и обдуманный подход при покупке вещей
Мне трудно выкидывать вещи, которые можно починить и использовать повторно. Если не хочу оставлять вещь, починю и отдам другому.
Почему? Три кита экологической жизни в современных условиях: reduce, reuse, recycle (сокращение потребления, повторное использование, переработка). Зачастую люди концентрируются только на переработке, забывая, что важны и первые два пункта. На производство товара тратится много ресурсов — не только первичного сырья (нефти, древесины, металла), но и базовых ресурсов — воды и энергии.
Центр повторного использования Uuskasutuskeskus принимает, раздает и продает подержанные и новые вещи. Список пунктов приема можно найти здесь.
Не выкидываю еду
Я привык не брать сверх меры и ничего не оставлять на тарелке. Умение верно рассчитывать продукты — очень полезная экопривычка!
Почему? Каждый день в Эстонии выбрасывается 136 тонн пищевых продуктов, в год — 50 000 тонн. Это приводит к тому, что в атмосферу поступает 260 тонн двуокиси углерода ежедневно. Ежегодный приток СО2 по этой причине сравним с загрязнением воздуха, которое за год производят 27 000 автомашин. Всего с пищевым производством связано от 19 до 29% парниковых газов, выделяющихся в мире.
О Продуктовом банке можно узнать здесь.
Выключаю воду, когда чищу зубы
Каждый раз, когда выключаю воду, я думаю о том, как же это легко и просто.
Почему? Если из крана льется горячая вода, это значит, что ее добывают, везут, сжигают топливо. Если холодная — много энергии тратится на работу насоса, который закачивает воду из водоема по трубе в кран. Насос работает на электричестве. Для выработки электричества либо строят атомные реакторы, которые угрожают взрывом и производят радиоактивные отходы, либо сжигают топливо, тем самым отравляя воздух.
Подробнее о том, зачем и как беречь воду, можно узнать здесь.
Убираю свою планету
Я считаю, что поддерживать порядок в нашем общем доме — экообязанность каждого.
Почему? Отходы — это одна из основных современных экологических проблем. По данным международной ассоциации переработчиков отходов (ISWA), ежегодно в мире прибавляется 4 млрд тонн отходов, из которых 1,6 млрд составляют бытовые отходы. Из них только 368 млн тонн вывозятся на полигон, остальной мусор попадает на улицы, в океаны, в леса.
О всемирном движении за чистую планету можно узнать здесь.
Полная версия статьи опубликована в альманахе "Горизонты Эстонии" (2020, с. 18), единственном журнале о природе Эстонии на русском языке. Журнал выходит раз в год при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду. Журнал выпускает MTÜ Loodusajakiri.