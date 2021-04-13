Топ-10 экопривычек таллиннского эколога, которые спасут мир

Сортирую мусор



Я стараюсь сортировать отходы не по видам, а по материалам. Ведь нужно возвращать в оборот все, что в моих силах. Так, бумага для меня — это не просто бумага, я смотрю на материал, из которого она сделана. Например, глянец и рекламные буклеты не годятся для переработки или сжигания в печке, поэтому их я помещаю в контейнер для смешанных отходов. Лекарства сдаю в аптеки, опасные отходы — на станции приема опасных отходов.

Почему? То, что мы в обиходе называем мусором, на самом деле является ценным ресурсом, который необходимо возвращать в оборот. Для этого обязательно нужны сортировка и вторичное использование отходов.

Пункт по приему ненужных вещей, а также руководство по сортировке отходов ищите здесь.

Меньше одноразового пластика!



Я стараюсь избегать одноразового пластика и смешанной одноразовой упаковки в магазинах. Обычно беру с собой свои коробочки, покупаю на развес. Бойкотирую упаковку.

Почему? Чрезмерное потребление пластика создает много проблем для окружающей среды. Согласно прогнозам, к 2050 году практически каждый вид морских птиц на нашей планете будет есть вместе со своей естественной пищей и пластик. Пластик загрязняет воздух, которым мы дышим, пищу, которую мы едим, и воду, которую мы пьем. Уже сейчас мы проглатываем в неделю в среднем пять граммов микропластика — это примерно как одна банковская карточка.

Беру с собой сумку для покупок



Всегда держу свою многоразовую сумку для покупок во всей своей ручной клади — в рюкзаке, портфеле и т. п.

Почему? Пакеты попадают в природу и отравляют почву и воду, кроме того, перерабатывать их невыгодно. Средняя продолжительность использования полиэтиленового пакета составляет не более нескольких минут, однако процесс разложения пакетов в природе длится более 1000 лет. Пленка, разлагаясь, выделяет яды.

Подробнее о полиэтиленовых пакетах здесь.

Берегу электроэнергию



Я выключаю свет (старая добрая привычка), ставлю на таймер электроприборы, например, увлажнитель дома, вентиляцию, чтобы они не работали впустую.