07.04.2021, 15:33
ВИДЕО | По дорогам Эстонии разъезжает автопоезд длиною более 25 метров(5)
Таллиннская высшая техническая школа, Транспортный департамент и логистическая компания DB Schenker проводят сегодня на эстонских дорогах тестирование автопоезда, длинна которого составляет более 25 метров.
Сейчас разрешенная длина автомобиля с прицепом в Эстонии составляет 18,75 м (например, в Швеции это 25,25 м, а в Финляндии 34 м). Отмечается, что использование более длинных автопоездов позволяет экономить топливо, оптимизировать расходы на рабочую силу и уменьшить плотность дорожного движения.
Целью сегодняшнего тест-драйва является проверить, подходят ли столь длинные грузовые автомобили для эстонских дорог.
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