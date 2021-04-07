ВИДЕО | По дорогам Эстонии разъезжает автопоезд длиною более 25 метров

Сейчас разрешенная длина автомобиля с прицепом в Эстонии составляет 18,75 м (например, в Швеции это 25,25 м, а в Финляндии 34 м). Отмечается, что использование более длинных автопоездов позволяет экономить топливо, оптимизировать расходы на рабочую силу и уменьшить плотность дорожного движения.