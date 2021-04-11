Специалист Департамента здоровья: когда и какую защиту дают разные вакцины?

Начнём с того, что все вакцины, которые до сих пор поступали в Эстонию, двухдозовые, то есть для достижения максимального эффекта человеку нужно получить две дозы вакцины. И между этими двумя дозами есть определённый интервал.

Поэтому первое условие для того, чтобы вакцина оказалось эффективна, это соблюдение этого интервала. Второе условие – выдержать интервал после введения второй дозы.

Для вакцины Pfizer этот интервал составляет как минимум семь дней, то есть после введения второй дозы через семь дней можно говорить о том, что с большей долей вероятности имеется защитный уровень антител.

Для вакцин Moderna и AstraZeneca это как минимум две недели. После этого можно говорить о том, что эти вакцины уже работают, что уровень антител у человека есть.

Но ни одна вакцина не может быть на 100% эффективна. мРНК вакцины – Pfizer и Moderna – дают эффективность 93-95%, то есть какая-то часть провакцинированных может оказаться незащищённой.

Не все люди реагируют на вакцинацию одинаково. Например, для людей, у которых снижена функция иммунной системы, эффективность вакцины может оказаться ниже, чем для остальных людей, это может произойти и по каким-то другим причинам.

Поэтому даже если человек вакцинирован двумя дозами вакцины, то в условиях эпидемии коронавирусной инфекции он должен вести себя точно так же, как и невакцинированный человек и очень строго соблюдать все правила инфекционной безопасности.

Правила эти очень просты. Во-первых, нужно избегать лишних контактов, особенно с незнакомыми людьми. Не участвовать ни в каких компаниях, днях рождения, каких-то других мероприятиях , где находится много людей.

Без ограничений можно общаться только с членами семьи, а других людей нужно по возможности избегать или общаться с ними как-то интерактивно.

Второе правило – это соблюдение дистанции. Если ты оказался в каком-то общественном месте, то ты всё равно должен соблюдать дистанцию в отношении других людей.