Новости Эстонии
07.04.2021, 15:13

Департамент здоровья: южно-африканский штамм коронавируса может скрыто распространяться в Эстонии

 (25)
Foto: Shutterstock
Департамент здоровья сообщает, что на прошлой неделе среди положительных тестов на коронавируса было выявлено восемь случаев заражения южно-африканским штаммом.

Из обнаруженных случаев три были завезены из Финляндии, а остальные имели местное происхождение. Завезенные случаи были обнаружены в Ида-Вирумаа, Тартумаа и Йыгевамаа.

Пять местных случаев, как утверждают инфицированные, не были связаны с путешествиями за границу. Один из этих случаев связан с очагом семейного заражения в Тартумаа. Два случая выявлены в Пылвамаа, один связан со строительной фирмой, во втором случае заражение произошло от друга. Один случай был обнаружен в Вырумаа и еще один — в Валгамаа у служащего Сил обороны.

Исходя из этого Департамент здоровья сделал вывод, что в Эстонии возможно скрытое распространение южно-африканского штамма, так как в этих уездах сократилось число коронатестов, выросла доля положительных тестов и доля инфицированных по всей Эстонии, которые не знают место заражения.

Южно-африканский штамм коронавируса считается более опасным, чем британский, который на данный момент является доминирующим в Эстонии. 80% всех новых случаев заражения приходятся на британский штамм коронавируса.

Оставить комментарий Читать комментарии (25)