Великобритания приостанавливает испытания вакцины AstraZeneca на детях

”Хотя в педиатрических клинических исследованиях нет проблем с безопасностью, мы ожидаем дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств о редких случаях тромбоза/тромбоцитопении, которые были зарегистрированы у взрослых, прежде чем проводить какие-либо дальнейшие испытания”, — говорится в заявлении университета.

”Дети и родители не должны отменять плановые приёмы и могут связаться с исследовательским центром, если у них есть какие-либо вопросы”.

В субботу Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров Великобритании сообщило, что из 30 пациентов, у которых после вакцинации был выявлен тромбоз, скончались семеро. Всего в стране было привито более 18 миллионов человек.

”Польза по-прежнему превышает риск”



”Преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении инфекции COVID-19 и смягчении осложнений после неё по-прежнему перевешивают любые риски, и население страны должно продолжать прививаться при первой возможности”, — сказал доктор Джун Рейн, исполнительный директор компании.

Марко Кавалери, глава отдела стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам, признался во вторник римской газете ”Il Messaggero”, что причинно-следственная связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими проявлениями тромбоза всё-таки существует.

”Становится все труднее утверждать, что нет никакой связи между вакциной AstraZeneca и этими очень редкими случаями образования тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов”, — сказал Кавалери.

Он добавил, что пока по-прежнему неясно, какова эта связь, и что преимущества прививки по-прежнему перевешивают риск заражения коронавирусом.

"Проверка ещё продолжается"



Отвечая на вопрос об этих словах Кавалери, пресс-служба Европейского агентства по лекарственным средствам ответила, что в исследовании ”ещё не сделаны окончательные выводы и проверка ещё продолжается”. Было отмечено, что по окончании исследования, уже в среду или четверг, будет проведена пресс-конференция.