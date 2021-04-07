Законно ли задержание правозащитника Середенко? Депутат Рийгикогу обратилась к генпрокурору

"Конституция Эстонии гарантирует равенство каждого перед законом и судом, презумпцию невиновности, недопустимость дискриминации за политические взгляды и убеждения. Гарантирует соблюдение прав человека. Неприкосновенность личной жизни.

Ряд общественных деятелей Эстонии озабочены арестом гражданина Эстонии, правозащитника, Сергея Середенко. 5 апреля у здания прокуратуры прошёл пикет в поддержку арестованного", — написала Юферева-Скуратовски.

По ее словам, к ней обратились обеспокоенные друзья и сторонники Середенко с просьбой принять меры депутатского реагирования в связи с возникшей ситуацией. "Мною, при содействии и консультации юриста, составлен и направлен запрос на имя генерального прокурора Эстонии Андреса Пармса.

Публиковать сам текст запроса я не буду, так как уважаю тактику защиты Середенко.

Но уточню, что вопросы касаются соблюдения гарантированных конституцией прав человека и соблюдения процессуальных норм, ответы на которые позволят оценить последовательность и законность действий органов следствия. За ситуацией буду наблюдать, об ответе на запрос сообщу сразу после получения", — сообщила центристка.

RusDelfi отправлял запрос в прокуратуру с просьбой подробнее рассказать о ситуации с задержанием Середенко, но пресс-служба ответила, что не может раскрывать детали, так как начато уголовное делопроизводство.