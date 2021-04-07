ФОТО | Автомобиль без номерных знаков сильно превысил скорость. Водителя все равно удалось поймать

Как пишет центр, в один прекрасный день у трех молодых людей возникла идея ознакомиться с принципами работы камер слежения за скоростью. Они не стали углубляться в теорию и сразу начали с практики.

С автомобиля были заранее сняты регистрационные номера. Для езды молодые люди выбрали скорость двукратную максимально разрешенной. Свою деятельность они запечатлели на несколько камер.

Однако камера слежения за скоростью идеально справилась со своей задачей, а у водителя еще при виде вспышки возникло осознание, что затея была не самой разумной.

Позже в ходе производства водитель неоднократно выражал свое сожаление, что было учтено при принятии решения, но водителя все же лишили прав на определенный срок.