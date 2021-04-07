ВИДЕО | Научный совет не рекомендует вакцинировать AstraZeneca людей младше 60 лет. До 25 апреля ограничения ослаблены не будут

Мари-Анне Хярма начала с того, что третью неделю подряд заболеваемость снижается во всех возрастных категориях. Сейчас она ниже на 53%, чем две недели назад. Показатель заболеваемости R упал ниже 0,8. Если тенденция продолжится, то в начале мая у нас будет прибавляться в день по 200-300 заразившихся.

При этом, по словам Хярма, ситуация в больницах по-прежнему критична, особенно в северном регионе. К сожалению, вновь возросло количество госпитализированных пациентов более пожилого возраста. К настоящему моменту в Эстонии выявлено 29 случаев южноафриканского штамма, подавляющее большинство случаев связано с путешествиями. Также она сообщила, что сегодня Европа одобрила первый экспресс-тест на антигены для домашнего использования, так что скоро он может появиться в продаже в Эстонии. Однако когда именно это произойдет, сказать пока невозможно.

Ирья Лутсар сказала, что хочет поговорить о вакцине AstraZeneca. Она отметила, что многие мировые эксперты сошлись во мнении, что между вакциной и тромбами имеется связь. Однако вакцина связана не с образованием тромбов в целом, а лишь с конкретным синдромом. Как правило, он возникает у людей младше 55 лет, и, как правило, речь идет о женщинах. В связи с этим эстонская комиссия по иммунизации и научный совет рекомендует использовать AstraZeneca для вакцинации людей старше 60 лет, пока не поступят более точные данные о том, что именно в данной вакцине приводит к возникновению синдрома. Лутсар отметила, что в фокусе вакцинации по-прежнему должны находиться пожилые люди. ”Им вакцина AstraZeneca походит очень хорошо”, — сказала вирусолог.

Также Лутсар отметила, что Ида-Вирумаа следует заняться отдельно, поскольку темпы вакцинации там оставляют желать лучшего.