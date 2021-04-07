ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Научный совет не рекомендует вакцинировать AstraZeneca людей младше 60 лет. Ведомства рассказывают о положении дел(47)
Мари-Анне Хярма начала с того, что третью неделю подряд заболеваемость снижается во всех возрастных категориях. Сейчас она ниже на 53%, чем две недели назад. Показатель заболеваемости R упал ниже 0,8. Если тенденция продолжится, то в начале мая у нас будет прибавляться по 200-300 заразившихся.
При этом, по словам Хярма, ситуация в больницах по-прежнему критична, особенно в северном регионе. К сожалению, вновь возросло количество госпитализированных пациентов более пожилого возраста. К настоящему моменту в Эстонии выявлено 29 случаев южноафриканского штамма, подавляющее большинство случаев связано с путешествиями.
Ирья Лутсар сказала, что хочет поговорить о вакцине AstraZeneca. Она отметила, что многие мировые эксперты сошлись во мнении, что между вакциной и тромбами имеется связь. Однако вакцина связана не с образованием тромбов в целом, а лишь с конкретным синдромом. Как правило, он возникает у людей младше 55 лет, и, как правило, речь идет о женщинах. В связи с этим эстонская комиссия по иммунизации и научный совет рекомендует использовать AstraZeneca людям старше 60 лет, пока не поступят более точные данные о том, что именно в данной вакцине приводит к возникновению синдрома. Лутсар отметила, что в фокусе вакцинации по-прежнему должны находиться пожилые люди. ”Им вакцина AstraZeneca походит очень хорошо”, — сказала вирусолог.
Также Лутсар отметила, что Ида-Вирумаа следует заняться отдельно, поскольку темпы вакцинации там оставляют желать худшего.
”Сегодня вакцинация спасла уже десятки жизней и сотни людей от попадания в больницы. У нас есть соответствующие расчеты”, — сообщил в свою очередь Танель Кийк. Он отметил, что темпы вакцинации растут, во втором квартале в Эстонии прибудет около миллиона доз от четырех разных производителей.
Все ограничения будут действовать до 25 апреля, после чего можно будет постепенно их ослаблять.
Позже, отвечая на вопрос журналистов, Кийк сказал, что к рекомендации не применять AstraZeneca людям младше 60 лет, следует относиться со всей серьезностью. ”Конечно, есть исключения, которые можно взвесить [возможность вакцинации], но в широком плане это не рекомендуется”, — сказал министр.
Лийна Керсна сообщила, что все абитуриенты перед сдачей выпускных экзаменов получат возможность сдать анализ на коронавирус. Также, если ученик чувствует себя плохо, ему будет предоставлено другое время для сдачи экзамена (три дополнительных времени).
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