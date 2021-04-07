Кровавая расправа в Ласнамяэ: длившееся годами моральное насилие закончилось жестоким убийством

Людмила с сыном Антоном (Владимир не является его отцом) предложили Владимиру подыскать ему жилье — например, однокомнатную квартиру в Маарду — и оплатить первый месяц аренды, но мужчина отказался. Почему, он не пояснил — на суде от дачи показаний Владимир отказался. По словам Симона, мужчина имеет стопроцентную нетрудоспособность из-за диабета и больного сердца. Пенсия в таких случаях обычно составляет около 450 евро в месяц.

Несмотря на то, что квартира была записала на Людмилу, просто выставить Владимира за дверь и поменять замки женщина не могла. ”Это ведь официальное место жительства Владимира, — поясняет его защитник, адвокат Урмас Симон. — Даже для выселения арендатора нужно решение суда”.

Как говорит подруга Людмилы, Владимир всячески обзывал Людмилу, например, ”жирной свиньей”. Женщина чувствовала себя чужой у себя же дома. Единственное место, где она могла расслабиться, была ванная комната. Она любила долго принимать ванну с книжкой и бокалом вина. Позже Владимир говорил своему адвокату, что, когда Людмила надолго занимала ванную, ему приходилось ходить в туалет в ближайший Selver, поскольку санузел в квартире совмещенный.

”Людмила говорила, что больше не может выносить оскорбления. Владимир применял в отношении Людмилы моральное насилие. Он не давал ей ночью спать, пил и оскорблял, не выключал свет”, — рассказывает Киттер.

Сам Владимир развода не хотел. Людмила и раньше думала о расставании, но ей становилось жалко мужа. Однако на этот раз она приняла твердое решение. Женщина обратилась к юристу Яне Киттер, которая помогла подать исковое заявление в суд.

Летом 2020 года Людмила решила, что хочет развестись. К тому времени они с Владимиром Кудриным (60) прожили вместе 14 лет. В последние семь лет мужчина нигде не работал. Сидел дома и пил. Квартира принадлежала Людмиле, по счетам и за еду платила тоже она.

В последний день августа 2020 года Людмила (51), работавшая поваром в отеле Radisson, не вышла на работу. Коллеги позвонили ей, но никто не ответил. Тогда они позвонили ее подруге Инне, которая раньше также работала в отеле, но та тоже ничего не знала. Женщина связалась с сыном Людмилы. Мужчина по работе находился за пределами Таллинна и пообещал вечером, когда вернется, съездить к матери.

Людмила даже обращалась в управу Ласнамяэ, чтобы узнать, не могут ли они найти Владимиру жилье, говорит Киттер. Как поясняет старший специалист отдела социального попечения управы Калью Нурм, обычно человеку, находящемуся в подобной ситуации, предоставляют возможность встать в очередь на помещение в подразделение социального размещения. Как правило, речь идет о месте в комнате на трех-четырех человек, за которое нужно платить около ста евро в месяц, а также придерживаться строгих правил, например, не употреблять алкоголь. После полугода проживания в таких условиях Владимир мог бы ходатайствовать об отдельной квартире. ”Исходя из шести месяцев составляется характеристика, на основании которой и принимается решение”, — добавляет Нурм.

При этом свободных мест в подразделениях социального размещения может и не быть. ”Если человеку некуда идти, то на улицах Мерелахе и Аласи есть ночлежки для бездомных, где можно находиться с семи вечера до девяти часов утра”, — отмечает Нурм.

По словам Симона, Кудрин не стал ходатайствовать у управы о жилье. ”Скорее всего, он думал, как и все в его возрасте, что если спрятать голову в песок, то все пройдет и окружающие отстанут. Но в какой-то момент понял, что реальность настигает. Владимиру было удобно жить у Людмилы в Ласнамяэ. Квартира обставлена, коммунальные расходы оплачивать не надо, еда всегда на столе”, — говорит защитник.

Людмила дала Владимиру срок для выселения — до 1 сентября. Пыталась получить и подпись, но мужчина отказался. В конце августа женщина несколько дней провела у подруги на даче.

”Когда мы возвращались в Таллинн, Людмила стала подавленной, — вспоминает подруга. — Она сказала, что Владимир обещал ей, что она умрет раньше его, что он позовет в квартиру друзей и они все сломают. Я посоветовала ей не возвращаться, но она ответила, что должна проследить за домом”.