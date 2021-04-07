В ходе публичного конкурса не удалось найти нового руководителя Ида-Таллиннской центральной больницы

По словам главы отборочной комиссии, председателя совета AS Ida-Tallinna Keskhaigla, городского канцлера Кайри Вахер, от кандидата ожидалась способность к стратегическому и оперативному управлению больницей и ее развитию, в том числе готовность отвечать за качество услуг и организацию повседневной медицинской деятельности.

”К сожалению, в ходе публичного конкурса нам не удалось найти нового руководителя, и мы продолжим подбор кандидата на должность председателя правления посредством прямого поиска, — сказала Вахер. — В ходе прямого поиска кандидаты будут проходить аналогичный процесс оценивания, как и в случае публичного конкурса. Полномочия нынешнего председателя правления Ральфа Алликвеэ завершаются в начале мая, однако совет больницы предложит ему остаться в должности до конца июня”.

На пост председателя правления баллотировались 15 человек, из них четыре были приглашены на собеседование с отборочной комиссией. Отборочная комиссия провела беседы с кандидатами 23 марта через интернет.

В отборочную комиссию входили: городской канцлер Кайри Вахер — председатель совета AS Ida-Tallinna Keskhaigla, вице-мэр Бетина Бешкина — член совета AS Ida-Tallinna Keskhaigla, городской директор по персоналу Вильве Райк и эксперт в этой области Рауль Адлас.

Публичный конкурс на замещение вакантной должности руководителя Ида-Таллиннской центральной больницы проходил с 24 февраля по 15 марта.