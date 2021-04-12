Зарплаты не хватает: работающие на нескольких работах полицейские подрывают безопасность в стране

Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) обнародовала очередной рапорт по Эстонии и способам избежать коррупции. GRECO порекомендовала лучше следить за сторонней деятельностью полицейских, чтобы предотвратить конфликт интересов.

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма, лишь в единичных случаях с полицейскими были прекращены трудовые договоры в связи с конфликтом интересов.

Согласно данным, целых 475 сотрудников полиции имеют сторонний источник заработка — работают еще и в другом месте, получая за это деньги. И это еще не учтены те, кто работают на неоплачиваемой работе. Проблема заключается в том, что 85% этих сотрудников департамента — работники передовой линии, как патрульные полицейские и пограничники.

Основная причина таких подработок — желание больше заработать. Минимальная брутто-зарплата сотрудников передовой линии Департамента полиции и погранохраны составляет 1345 евро, а средняя брутто-зарплата по Эстонии в прошлом году была равна 1448 евро.

На вскидку 475 полицейских в прошлом году заработали на дополнительных работах около 1,5 млн евро. Чаще всего они работали водителями скорой помощи и парамедиками. Популярна также работа охранником, инструктором, различная спортивная деятельность и работа в строительном секторе.

Департамент больше беспокоит то, что полицейские работают сверхурочно. Пикма объясняет, что сотрудники полиции должны выходить на работу отдохнувшими и полными сил, иначе серьезно осложняется выполнение рабочих обязательств. Она отметила, что у усталого человека скорость реакции ниже.

Поэтому Пикма уверена, что тема роста зарплат полицейских очень важна: "Если посмотреть данные, то сейчас этот разрыв в зарплате скорее увеличивается, и в итоге это представляет риск нашей общей безопасности".