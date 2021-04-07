ВИДЕО | Попов призывает потерпеть еще месяц, Кылварт отчасти соглашается с критикой вакцинации

Михаил Кылварт: общая цель вакцинации — наибольшее число вакцинированных вне зависимости от возрастной группы. Вакцинация, которая проходила в выходные, подверглась и критике, и отчасти справедливой. Но 5000 вакцинированных за выходные — это достижение. И Таллинну удалось подготовить ресурсы, предоставить оборудованные помещения частным клиникам, где было предусмотрено всё, включая автоматы, регулирующие очередь. Мы подготовили график общественного транспорта, более 100 человек из городской системы в качестве волонтеров помогали медикам.

В больницах ситуация напряженная, особенно в интенсивной терапии. 52 человека на ИВЛ. Отделения заполнены полностью. Есть резерв коек только общего профиля в обычных палатах. Ситуация начинает нормализовываться, но расслабляться рано. Но мы находимся на правильном пути.

Уровень позитивного тестирования тоже снижается, сегодня уже не 20%, а 16% позитивных тестов от общего числа. Процесс вакцинации идет активно, особенно в Таллинне: в Тондираба, в Сыле те, кто получил первую дозу, смогут получить вторую 12-13 июня. Мы сейчас можем говорить, что советуют тем, кто получил первую дозу AstraZeneca, получить и вторую вне зависимости от возрастной категории.

Намеченные позитивные тренды должны сохраняться, и тогда нам удастся победить пандемию. Нам дают оптимистичные прогнозы на конец апреля — начало мая, если мы будем соблюдать ограничения, то может уровень опуститься до 200-300 заболевших на 100 000. В этом отношении настораживающим фактором является уровень распространения британского штамма, который составляет около 80% всех случаев, добавляется южно-африканский штамм.

Руводитель Западно-таллиннской больницы Аркадий Попов: вначале небольшие сводки, можно сказать, с фронта. Чуть более оптимистичные, чем раньше. Но медикам всегда приходится говорить ”но”. Сегодня у нас показатель меньше 1000 заболевших на 100 000 населения. R0 снижется, находится на цифре 0,8. Это означает, что у эпидемии идет обратный ход.

Безусловно приоритетом были пожилые люди. К сожалению, далеко не все они воспользовались возможностью вакцинироваться. Но люди должны подумать, подготовиться к процессу. И не было проблемы в том, что информации было недостаточно, проблема была в том, что не все были готовы быстро среагировать. Не говоря о том, что вакцинироваться можно было только AstraZeneca, о которой поступает много противоречивых сигналов, а люди имеют право сомневаться.

Что можно было сделать по-другому? Продумать расширение целевой группы еще до начала процесса или централизованно среагировать уже во время процесса, чтобы дать возможность другим регистрироваться. Централизованно это сделано не было. Медики в частном порядке приняли решение принимать всех желающих. Думаю, было правильно вакцинировать людей и молодого поколения. Потому что невозможно каждый день устраивать большие центры вакцинации. И неправильно было оставлять вакцину на полке, когда были готовы медики и были желающие. Что это происходило на ходу, это ненормально. Но на мой взгляд, это лучше, чем то, что вакцина осталась бы на полке. Надо проаназилировать опыт — и двигаться дальше.

Из тех, кто получил вакцину на выходных, сколько зарегистрировалось через DigiLugu?

330 человек. А всего вакцину получили более 5000 человек. Это реальность.

Вадим Белобровцев: ответа на вопрос, вернутся ли школьники за парты, нет ни у кого. До 25 апреля учеников в школах не ждут. Но идут сигналы от правительства, от министерства образования. Решения будут приниматься в зависимости от ситуации. Существуют какие-то версии, что в отдельных регионах разрешат контактное обучение. Нужно немного подождать, что скажет правительство. Было принято решение идти дальше с государственными эказменами. Ситуация получилась, можно сказать, пикантная. До 25 апреля у нас нет контактного обучения, но три экзамена приходятся на это время (эстонский, эстонский, как второй язык и английский язык). В итоге помещения будут заполнены на 25%, будет соблюдаться дистанция, а перед экзаменами будет тестирование на коронавирус.

Если изначально была версия, что будут проводиться экспресс-тесты, то потом министерство решило от них отказаться, видимо, потому что они не являются максимально достоверными. Было принято решение проводить основательное тестирование с SynLab. Если экзамен по эстонскому будет проводиться 19 апреля, то тестирование 16 апреля — то есть за несколько дней до. Тестирование добровольное, заставить ученика никто не может. Тестирование будет проходить на местах обучения.

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