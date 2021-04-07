СЕГОДНЯ: "Бавария" получила двойной удар перед матчем с ПСЖ

Наибольший интерес вызывает противостояние финалистов предыдущего розыгрыша немецкой "Баварии" и французского ПСЖ. В августе прошлого года футболисты "Баварии" выиграли финал со счетом 1:0 и завоевала престижный трофей.

Накануне четвертьфинального поединка "Бавария" получила пренеприятное известие - форвард Серж Гнабри заразился коронавирусом. Не сможет выйти на поле и лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски, получивший травму колена в конце марта в составе сборной Польши.

Потеря двух основных форвардов - серьезная проблема для тренерского штаба "Баварии". Зато два лидера нападения ПСЖ в строю. К французу Кильяну Мбаппе, который забил на предыдущей стадии три мяча в гостевом поединке в ворота испанской "Барселоны", присоединился оправившийся после травмы бразилец Неймар.

"Бавария" понесла очень серьезные потери, но букмекеры их словно не заметили. Фаворитом предстоящего поединка они считают немецкий клуб.

В другой паре португальский "Порту" будет принимать дома английский "Челси". У хозяев поля дисквалифицированы два игрока атакующей линии.