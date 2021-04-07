"Бавария" проиграла ПСЖ, "Челси" победил "Порту"

В августе прошлого года соперники встречались в финале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. "Бавария" выиграла тогда с минимальным счетом 1:0.

Двойной потеря "Баварии"

Накануне четвертьфинального поединка "Бавария" получила двойной удар: форвард Серж Гнабри заразился коронавирусом, а лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски получил травму колена в отборочном матче чемпионата мира Польша - Андорра.

Потеря двух основных форвардов значительно облегчила задачу ПСЖ. Уже на 3-й минуте Килиан Мбаппе после передачи Неймара открыл счет. Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. К исходу первого получаса игры парижане увеличили свое преимущество, забив второй гол.

Дубль Мбаппе

Оборона ПСЖ даже в лучшие годы не отличалась в международных матчах высокой надежностью. "Бавария" без двух лучших форвардов в следующие полчаса забила два мяча и восстановила равновесие в счете.

Последнее слово в этом матче сказал Мбаппе. На предыдущей стадии Лиги чемпионов он трижды поразил в гостях ворота испанской "Барселоны", а теперь оформил дубль в поединке с "Баварией".

В другой четвертьфинальной паре португальский "Порту" проиграл на своем поле английскому "Челси" - 0:2 (0:1). Ответные матчи будут сыграны на следующей неделе.