Сын за отца. Хантер Байден рассказал о наркозависимости и работе в украинской компании

Интервью приурочено к выходу его автобиографической книги Beautiful Things ("Всё хорошее").

Мотивацией для написания книги 51-летний предприниматель и финансист назвал любовь и поддержку своей семьи, которая помогла ему побороть зависимость.

Хантер Байден также рассказал о своих проблемах с наркотиками и подчеркнул тяжелую ситуацию с наркозависимыми во всем мире.

"Прямо сейчас мы переживаем две пандемии — есть пандемия коронавируса, и есть пандемия зависимости", — заявил он.

После смерти своего брата от рака в 2015 году он расстался с женой, остался один и поддался старому пристрастию к алкоголю, кокаину и крэку.

Последний он регулярно доставал прямо на улицах Вашингтона.

"Мой брат только что умер, мы разошлись с женой, я остался в квартире один и просто напивался до полусмерти. Это было ужасно", — вспоминает Байден.

Однако все это время, по его словам, он чувствовал заботу и поддержку отца, который не давал ему остаться один на один со своими проблемами и всегда находил для него время.

По его словам, в центре жизни каждого алкоголика или наркомана чего-то не хватает и они хотят заполнить эту дьявольскую пустоту.

"Нам пора начать смотреть на зависимость как на психическую проблему, а не этическую или нравственную", — считает он.

Мать Хантера, первая жена Джо Байдена, погибла в 1972 году в автокатастрофе, которая также унесла жизнь его сестры.

Он рассказал, что помимо нежелательного внимания таблоидов и нападок врагов, его борьба с наркозависимостью принесла ему сочувствие соотечественников, переживших похожий опыт:

"Мне кажется, в семье Байденов люди видят собственную семью. Они видят горе и потери, но также видят любовь и искренность. И, мне кажется, люди видят, что мы не очень сильно отличаемся от любой другой семьи".

Байден также прокомментировал споры вокруг позиции в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма", которую он занимал 2014-2019 годах.