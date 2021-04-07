Новости Эстонии
07.04.2021, 12:32

Группа поддержки профсоюзов: работникам сферы здравоохранения необходим новый коллективный договор и повышение зарплат

 
Фото: фракция Центристской партии в парламенте
Приоритетом при распределении выделенных из дополнительного бюджета Больничной кассе средств должно стать повышение зарплат работникам сферы здравоохранения, считает парламентская группа поддержки профсоюзов.

"Нет сомнений, что выйти из нынешнего кризиса мы сможет только с помощью медработников. Важен каждый человек. Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства), дыхательные аппараты — это все можно докупить. Однако при отсутствии человеческого ресурса это бесполезно. Помимо слов благодарности, работники здравоохранения нуждаются и в материальном поощрении. Рост их зарплат должен быть сравним по крайней мере с ростом средней зарплаты по стране.

К сожалению, несмотря на то, что союзы работников и работодателей сферы здравоохранения начали переговоры по коллективному договору еще в сентябре 2020 года, дело так и не сдвинулось с мертвой точки из-за пассивности Союза больниц Эстонии. На сегодняшний день, по словам государственного примирителя, стороны находятся в затруднительном, однако в небезнадежном положении. Именно наличие коллективных договоров обеспечивало работникам сферы здравоохранения чувство уверенности и понимание того, что их знания и опыт нужны и ценятся в их стране. Результат также говорит сам за себя: после того, как регулярно начали заключаться коллективные договоры, отток медработников за границу сократился. Срок действия последнего заключенного колдоговора истек в прошлом году. Вызывает сожаление, что Союз больниц Эстонии не предпринял никаких шагов, чтобы произошли подвижки в переговорах по коллективному договору.

Дополнительный бюджет предусматривает выделение Больничной кассе значительных средств на покрытие непредвиденных расходов. Повышение зарплат работников сферы здравоохранения должно быть запланировано в госбюджете на следующий год. Также при необходимости государство должно изыскать средства на покрытие обозначенных в коллективном договоре тарифов.

Мы призываем Союз больниц Эстонии обозначить в числе своих приоритетов проведение переговоров по коллективному договору, чтобы обеспечить работникам здравоохранения максимально возможное повышение заработной платы.

Члены парламентской группы поддержки профсоюзов: Оудекки Лооне, Лаури Ляэнеметс, Яанус Карилайд, Сирет Котка, Хельмен Кютт, Эдуард Одинец, Мартин Репинский, Рийна Сиккут, Марика Туус-Лаул и Яак Валге".

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