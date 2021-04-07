07.04.2021, 12:10
Телеведущая и экс-депутат Рийгикогу Майре Аунасте поймана пьяной за рулем(39)
По сообщению прокуратуры, вчера вечером около 21:45 полицейский патруль в Тарту на улице Вяйке-Кааре задержал автомобиль Subaru, у находившейся за рулем которого 67-летней женщины зафиксировали алкогольное опьянение. Женщину задержали в качестве подозреваемой и по факту случившегося начали уголовное делопроизводство. Точную степень опьянения выяснят в ходе экспертизы.
Майре Аунасте и раньше попадалась пьяной за рулем. Телеведущую ETV задержали в сентябре 2004 года выпившей за рулем. Аунасте позднее призналась, что выпила вина и слишком рано стала управлять автомобилем.