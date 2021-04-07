Боец-тяжеловес ММА найден мертвым после конфликта с женщиной

Как установило следствие, у бывшего бойца смешанных единоборств Иста произошел конфликт с сожительницей. Он выстрелил в женщину и выволок ее на улицу. После этого неизвестный произвел выстрел в Иста и скрылся с места преступления. Его личность пока не установлена.