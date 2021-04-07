07.04.2021, 12:20
Боец-тяжеловес ММА найден мертвым после конфликта с женщиной(2)
Foto: Sven Arbet
30-летний боец-тяжеловец MMA Тайлер Ист (13-6) был найден мертвым в американском городе Лос-Лунас (штат Нью-Мексико), сообщает MMA Junkie.
Как установило следствие, у бывшего бойца смешанных единоборств Иста произошел конфликт с сожительницей. Он выстрелил в женщину и выволок ее на улицу. После этого неизвестный произвел выстрел в Иста и скрылся с места преступления. Его личность пока не установлена.
Женщина, в которую стрелял боец ММА, выжила - сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии.
Тяжеловес Ист раньше такжн попадал в поле зрении полиции - бойца ММА обвиняли в домашнем насилии.
Последний бой в смешанных единоборствах Ист провел в 2016 году. Ранее он проиграл нокаутом российскому тяжеловесу Сергею Харитонову.