"Я считала, что Путин замечательный". Кто такая "врач Навального" Анастасия Васильева

"Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивита (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя. Занимается проверкой зрения, а также подбором очков и контактных линз. Имеет 10 научных публикаций в ведущих офтальмологических изданиях Российской Федерации", — говорится про Васильеву на медицинском сайте.

В институте она занималась легкой атлетикой, была чемпионкой по бегу с барьерами в Москве. Но в конце концов решила сосредоточиться на медицинской карьере.

В итоге Васильева закончила Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности офтальмолог. После окончания аспирантуры работала в ФГБНУ Научно-исследовательский институт глазных болезней, ассистентом кафедры глазных болезней с зарплатой в 25 тысяч рублей.

Васильева родилась в семье медиков. "Я выигрывала олимпиады, в основном по биологии и литературе, — вспоминала она. — Я всегда хорошо писала сочинения. Стихи писала всякие и до сих пор с удовольствием это делаю. Я вообще хотела в журналистику пойти. Мама меня даже водила к профессорам филфака МГУ, чтобы они меня отговаривали. Я не хотела быть врачом, долго сопротивлялась. Но у нас вся семья — и мама, и бабушка — врачи (папа — связист, электронщик, работал в НИИ радиокомпонентов, потом на Байконуре). И мама всегда говорила: "Ты стань врачом, а потом — кем хочешь".

В интервью изданию Wonderzine Василева рассказала детали своей биографии и о том, как организовала профсоюзное движение.

"Мы беремся помогать медицинским работникам, которые к нам обращаются, — говорит пресс-секретарь организации Александра Захарова. — Либо сопровождаем членов профсоюза, если они сталкиваются с какими-то вопросами. Цель — улучшение условий труда медицинских работников, повышение их правовой грамотности".

У Васильевой двое детей. В интервью она рассказывала, что с мужем рассталась "на почве профсоюзных дел" — тот работает хирургом в Первом меде в центральном клиническом корпусе.

В провластных СМИ было много спекуляций на тему связей Васильевой с ФСБ. В интервью Wonderzine врач признала, что ее свекор (отец экс-супруга) — генерал ФСБ, но редко общается с ним и о помощи его не просила.

Изначально Васильева, с ее слов, вообще была аполитичной и хорошо относилась к президенту Владимиру Путину.

"Я действительно считала, что у нас прекрасная страна, замечательный [президент Владимир] Путин. Когда кто-то спорил в 2014 году про Крым, я считала, что Крым наш, отличный президент и все такое, — говорила она в интервью. — Я была абсолютно убеждена, что у нас все прекрасно. Я никогда не ходила голосовать. Не читала ни газет, ни новостей. У меня были студенты, дети. Я просто смотрела телевизор, в котором все всегда было хорошо, я и думала, что все хорошо".

Но все изменило знакомство с Навальным — именно четыре года назад Васильева прославилась в СМИ как личный врач политика.

В апреле 2017 года неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо в Москве — во второй раз за время президентской кампании, которую он вел, открывая предвыборные штабы в регионах России. Зеленка, предположительно, была смешана с неизвестной жидкостью и вызвала химический ожог правого глаза.

В интервью Васильева признавалась, что в то время ничего не знала о Навальном, несмотря на прошедшие несколько лет назад выборы мэра Москвы и "болотные протесты". В 2017-м она практиковалась в частной клинике "Чайка" — и ее знакомые предложили ей лечить Навального.