PIIRANGUTE VASTU: 20. märtsil said ka Tartu ülikooli kliinikumi koroona­­patsiendid haigla aknast imetleda, kuidas „Eestimaad vabaks sõidetakse“.
PIIRANGUTE VASTU: 20. märtsil said ka Tartu ülikooli kliinikumi koroona­­patsiendid haigla aknast imetleda, kuidas „Eestimaad vabaks sõidetakse“.
Foto: Argo Ingver
Новости Эстонии
08.04.2021, 14:30

Антикоронавирусные протесты в Эстонии: кто за этим стоит?

 
В Эстонии организовывать антикоронавирусные протесты помогают активисты недоходных объединений прокремлевской направленности и странные аккаунты в соцсетях, пишет Eesti Ekspress.
Мартин Лайне

о факту проведения ежедневных акций протеста на Тоомпеа полиция начала производство. Ни одно из этих мероприятий не было зарегистрировано, хотя закон обязывает это делать. Поскольку пикеты не зарегистрированы, то и организаторы неизвестны. За проведением акций стоят анонимные страницы на Facebook, называющими себя ”народом Эстонии”.

MEELEAVALDAJA RASKE ELU: Eestimaa vabaks sõidetud, läksid protestid Toompeal edasi nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise vastu. Pildil tuuakse üritusele bussitäis plakateid.

Идея антикоронавирусных протестов родилась в немецком городе Кассель под эгидой организации Freie Bürger Kassel (FBK, ”Свободные граждане Кассела”). Деятельность организации прозрачной не назовешь, ее члены представляются только именами. В феврале объединение призвало в соцсетях организовать аналогичные протесты в других городах мира, а 4 марта объявило, что 20 марта акция протеста пройдет в столице Эстонии Таллинне.

ÜLEILMNE KAMPAANIA: „Marss lisati veebilehele. Levitage,“ kirjutab Julia MTÜ Telegrami-grupis vahetult pärast ürituse avalikuks tegemist 4. märtsil.

Когда один из пользователей Инстаграм поинтересовался, кто является организатором в Эстонии, то получил в ответ ссылку на страницу Eesti Vanemad / Родители Эстонии.

SEE POLE VENE PROPAGANDA, VAID EESTI MTÜ: Üleskutse protestima tulla ei sisalda ainsatki viidet koroonaviirusele ega sellest tingitud piirangutele, küll aga nimetab Eestit „marionettrežiimiks“. Samuti on juttu vajadusest üritused registreerida, mida aga ei tehtud.

”Да, так это и было”, — признает член правления MTÜ Eesti Vanemad Надежда Андреева (70). Она подтверждает, что именно они первыми начали продвигать акции протеста в Эстонии. Обвинения в прокремлевских настроениях Андреева отрицает. Также, по ее словам, акция 20 марта была все же организована не ”Родителями Эстонии”. Они просто опубликовали информацию на своих каналах, но организация осуществлялась в нескольких группах одновременно.

TOOMPEALE! MTÜ liikmed teavitavad kaaslasi, et meele­avaldusel osalemisest tuleks teada anda e-maili teel.
RAHVA TAHE VÄLJAVALITUTELE: Eesti Vanemad teeb meeleavaldusürituselt iga päev videolülitusi ja intervjuusid.

"Ребята, у меня новость по маршу. Т.к. ждали ответов от юристов тоже. Организатор объявил, что будем на машинах. Нам не нужно, чтобы арестовали и оштрафовали людей. Они введут ЧС и мы выйти не сможем. Нам придется выехать”, — написала 6 марта в Telegram-канале ”Родителей Эстонии” активистка, называющая себя Юлией.

OOTASIME VASTUST JURISTIDELT: Eesti Vanemate Telegrami gruppi jõuab järjepidevalt vahetu info korraldajatelt. Julia teatab 6. märtsil, et üritus toimub autodes.

В этот же день мероприятие на своей странице с более чем 20 000 фоловеров прорекламировал известный активист Уильям Коваль, выступающий против коронавирусных ограничений. Через день в Facebook было создано мероприятие и страница „Estonia — World Wide Demonstration”. Инициаторы неизвестны. Далее деятельность продолжилась в нескольких Telegram-каналах.

MTÜ Eesti Vanemad esindajad Toompeal.

В комментариях десятки фейковых опубликовали хештег #soidame_eestimaa_vabaks. Под связанными с акцией постами можно наблюдать сотни таких комментариях. Коваль стал т. н. лицом кампании, хотя и он отрицает причастность к ее организации.

”Я не желаю это комментировать. Это мероприятие организовал народ Эстонии, а не я”, — сообщил он Eskpress.

Как бы то ни было, автомобильной акцией протеста все не ограничилось. Уже неделю на Тоомпеа проходят пикеты против коронавирусных ограничений под лозунгом "Seisame Eestimaa Vabaks”, организатор — страница на Facebook ”Eestimaa taas vabaks”.

KONARLIKUS EESTI KEELES: Enda sõnutsi Moskvast pärit ja Tallinnas elav Amir (see on valenimi) paistab Toompea meeleavalduste korraldamisega hästi kursis olevat. Kas lihtsalt paranoiline vandenõuteoreetik või midagi hullemat?

На вопрос, кто за этим стоит, анонимный администратор страницы дает уже знакомый ответ: ”Народ Эстонии”.

Скорее всего, организаторами и активистами являются люди с разным бэкграундом, которые могут быть напрямую друг с другом не связаны. Участвуют и относительно публичные люди, сторонники теории мирового заговора, надеясь таким образом увеличить свою личную популярность. Конечно же, участие принимают и обычные жители Эстонии, которые искренне выражают свое недовольство. Однако при распространении рекламных материалов в глаза бросаются именно подставные профили сомнительного свойства. К примеру, некто Алекс или Амир, который, согласно информации в Facebook, родился в Москве и проживает в Таллинне. Создается впечатление, что он является одним из инициаторов протестов „Seisame Eestimaa Vabaks”, призывая людей к участию и публикуя репортажи с мероприятия.

MEID PEAB OLEMA PALJU: Päevi enne seda, kui protestiüritus avalikuks saab, teatatakse Eesti Vanemate Telegrami-grupis ürituse korraldamisest.

Когда журналист спрашивает Алекса-Амира о его роли в организации протестов, тот просто добавляет его в черный список.

EESTI RAHVAS: Veidrad varikontod promomas ürituse teemaviiteid. Huvitav anomaalia, kuid tegu võib olla ka asjassepuutumatu petuskeemiga.
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