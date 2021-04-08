Антикоронавирусные протесты в Эстонии: кто за этим стоит?

о факту проведения ежедневных акций протеста на Тоомпеа полиция начала производство. Ни одно из этих мероприятий не было зарегистрировано, хотя закон обязывает это делать. Поскольку пикеты не зарегистрированы, то и организаторы неизвестны. За проведением акций стоят анонимные страницы на Facebook, называющими себя ”народом Эстонии”.
Идея антикоронавирусных протестов родилась в немецком городе Кассель под эгидой организации Freie Bürger Kassel (FBK, ”Свободные граждане Кассела”). Деятельность организации прозрачной не назовешь, ее члены представляются только именами. В феврале объединение призвало в соцсетях организовать аналогичные протесты в других городах мира, а 4 марта объявило, что 20 марта акция протеста пройдет в столице Эстонии Таллинне.
Когда один из пользователей Инстаграм поинтересовался, кто является организатором в Эстонии, то получил в ответ ссылку на страницу Eesti Vanemad / Родители Эстонии.
”Да, так это и было”, — признает член правления MTÜ Eesti Vanemad Надежда Андреева (70). Она подтверждает, что именно они первыми начали продвигать акции протеста в Эстонии. Обвинения в прокремлевских настроениях Андреева отрицает. Также, по ее словам, акция 20 марта была все же организована не ”Родителями Эстонии”. Они просто опубликовали информацию на своих каналах, но организация осуществлялась в нескольких группах одновременно.
"Ребята, у меня новость по маршу. Т.к. ждали ответов от юристов тоже. Организатор объявил, что будем на машинах. Нам не нужно, чтобы арестовали и оштрафовали людей. Они введут ЧС и мы выйти не сможем. Нам придется выехать”, — написала 6 марта в Telegram-канале ”Родителей Эстонии” активистка, называющая себя Юлией.
В этот же день мероприятие на своей странице с более чем 20 000 фоловеров прорекламировал известный активист Уильям Коваль, выступающий против коронавирусных ограничений. Через день в Facebook было создано мероприятие и страница „Estonia — World Wide Demonstration”. Инициаторы неизвестны. Далее деятельность продолжилась в нескольких Telegram-каналах.
В комментариях десятки фейковых опубликовали хештег #soidame_eestimaa_vabaks. Под связанными с акцией постами можно наблюдать сотни таких комментариях. Коваль стал т. н. лицом кампании, хотя и он отрицает причастность к ее организации.
”Я не желаю это комментировать. Это мероприятие организовал народ Эстонии, а не я”, — сообщил он Eskpress.
Как бы то ни было, автомобильной акцией протеста все не ограничилось. Уже неделю на Тоомпеа проходят пикеты против коронавирусных ограничений под лозунгом "Seisame Eestimaa Vabaks”, организатор — страница на Facebook ”Eestimaa taas vabaks”.
На вопрос, кто за этим стоит, анонимный администратор страницы дает уже знакомый ответ: ”Народ Эстонии”.
Скорее всего, организаторами и активистами являются люди с разным бэкграундом, которые могут быть напрямую друг с другом не связаны. Участвуют и относительно публичные люди, сторонники теории мирового заговора, надеясь таким образом увеличить свою личную популярность. Конечно же, участие принимают и обычные жители Эстонии, которые искренне выражают свое недовольство. Однако при распространении рекламных материалов в глаза бросаются именно подставные профили сомнительного свойства. К примеру, некто Алекс или Амир, который, согласно информации в Facebook, родился в Москве и проживает в Таллинне. Создается впечатление, что он является одним из инициаторов протестов „Seisame Eestimaa Vabaks”, призывая людей к участию и публикуя репортажи с мероприятия.
Когда журналист спрашивает Алекса-Амира о его роли в организации протестов, тот просто добавляет его в черный список.